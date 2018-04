Burkina Faso: Ouagadougou - Une date, deux événements culturels majeurs

Avec l'ouverture de la 26e édition du festival Jazz à Ouaga au CENASA et la tenue des Kundé d'or, la plus prestigieuse des cérémonies de distinction des artistes-musiciens du Burkina Faso, au palais des Sports de Ouaga 2000, ce vendredi 27 avril 2018, le weekend s'annonce très musical dans la capitale burkinabè.

Réputée comme la capitale du cinéma africain, la ville de Ouagadougou rayonne également, grâce à deux événements musicaux majeurs : le festival Jazz à Ouaga et les Kundé d'or, les trophées de la musique au Burkina. La première manifestation, pour sa 26e édition prévue du 27 avril au 5 mai, ouvre sa programmation à tous les styles de jazz, surtout à « l'Afro-jazz mandingue», à travers une présence remarquée de grands artistes maliens.

Ainsi, M'Bouillé Koité (lauréat du prix RFI 2017), Cheick Tidiane Seck, Vieux Farka Touré, seront les représentations de cet Afro-jazz mandingue à Jazz Ouaga 2018. Les organisateurs ont aussi invité des jazzmen connus, à savoir Nii Obli et The Jazz Accra quintet (Ghana), Shola Adisa-Farrar Trio (USA), Simon Winsé (Burkina Faso), Identitet Trio (Suède), Débademba (RFI talent), etc. Cette année, les concerts auront lieu au CENASA et au jardin de la musique, Reemdoogo, l'Institut français de Ouagadougou étant fermé après les attentats. L'after Jazz à Ouaga aura lieu, en musique et en humour, dans la cour du FESPACO, nouveau village du festival.

Pendant ce temps à Ouaga 2000, précisément au palais des Sports, des remises de trophées, mode (défilé de mannequins et sapeurs) et stars de la musique seront à l'honneur aux Kundé d'or, 18e édition. Pour donner du rêve aux spectateurs et aux millions de téléspectateurs, le commissaire général de l'événement, Jah Press a fait appel à Fally Ipupa (RDC), Hiro (France), Charlotte Dipanda (Cameroun) et Chidinma (Nigeria).

Sans oublier la séquence "nostalgie" avec Frost (RCI) et Nel Oliver (Benin). Côté national, la scène des Kundé accueillera Sana Bob, Nathanael Minoungou, Frère Malkhom, Collectif Burkina Voice, et le Ballet national. La cérémonie prendra fin par la découverte surtout des différents lauréats du Kundé d'or (le trophée du meilleur artiste de l'année) qui met, cette année, en lice, Donsharp de Batoro, Habibou Sawadogo et Hawa Boussim.