Burkina Faso: OIF-Ministère en charge de la culture - Signature d'une convention de 145 millions FCFA

Le directeur du bureau régional Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), Eric Adja, a animé une conférence de presse, le lundi 23 avril 2018 à Ouagadougou, pour parler des réalisations de l'institution au Burkina Faso.

La ville de Nouna a un Centre de lecture publique et d'animation culturelle (CELPAC) grâce à la Francophonie. Venu pour l'inauguration du CELPAC, le directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie(OIF), Eric Adja, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, a fait, à travers une conférence de presse, le point des actions de l'OIF en matière de langue française, de diversité culturelle et de linguistique.

Selon M.Adja, les missions de l'OIF sont, entre autres, la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche. Ces missions font, a-t-il souligné, l'objet de projets concrets dans les pays de l'espace francophone, notamment au Burkina Faso.

Il a aussi fait savoir qu'un accent sera mis sur la francophonie économique, à travers l'entreprenariat des jeunes et des femmes, en se focalisant sur la création et le renforcement des incubateurs, les échanges entre entrepreneurs. La rencontre avec les journalistes a été également marquée par la signature d'une convention de soutien de 145 millions de F CFA entre l'OIF et le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme.