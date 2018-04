Algérie: Affluence de plus de 4.200 personnes au Centre d'accueil d'urgence de Dely Brahim

ALGER - Le Centre d'accueil d'urgence de Dely Brahim (Alger) a enregistré l'affluence de plus de 4.200 personnes, depuis son ouverture en février dernier, a-t-on appris jeudi du directeur du bureau de la solidarité sociale de la wilaya d'Alger, Mohamed Laïchi.

"Le Centre d'accueil d'urgence de Dely Brahim a accueilli, depuis le 20 février dernier, date de son entrée en service, 4224 sans-abris ou personnes dans une situation difficile dans les rues d'Alger", a déclaré à l'APS M. Laïchi, précisant qu'il s'agit de "3.080 hommes, 360 femmes et 33 enfants".

"Ce Centre, premier du genre au niveau de la wilaya, a permis de désengorger les autres centres et annexes relevant du bureau de la solidarité sociale d'Alger (ex- Etablissement des activités sociales de gestion des centres et maisons d'hébergement), grâce à sa capacité d'accueil (300 lits) et la garantie des moyens nécessaires au bien-être des personnes accueillies et à la résidence collective, en attendant leur orientation vers des centre spécialisés, selon chaque cas", a-t-il ajouté.

"Il est supervisé par un staff spécialisé, assurant un système des permanences, ouvert 24h/24, 7j/7, pour une meilleure prise en charge des personnes accueillies", a indiqué le même responsable, affirmant que "l'opération consistant à convaincre les sans-abris d'accompagner les agents du bureau est devenue plus facile, depuis l'entrée en service du Centre de Dely Brahim".

"Convaincre 40 personnes relevait de l'exploit, mais heureusement que les choses ont changé et que les personnes en situation difficile se présentent, de leur propre gré, au centre pour bénéficier de ses services", a encore expliqué le même responsable.

Lire aussi: Un décret exécutif relatif à l'organisation du service d'aide mobile d'urgence sociale publié au JO

S'agissant de l'état du centre d'accueil "Dar El Hassana" à Zighara (Bab El-Oued), M. Laïchi a révélé que le centre souffrait d'une saturation, indiquant que l'administration a procédé au transfert des résidentes vers leurs wilayas d'origine. Il a fait savoir, en outre, que de 80 à 90% de ces résidentes venaient des wilayas intérieures.

Indiquant, par ailleurs, que ce centre accueille, actuellement, environ 50 femmes et 25 enfants, le directeur a affirmé que l'administration de "Dar el Hassana" tendait à assister ces femmes et leur permettre de commencer une nouvelle vie, précisant que les femmes divorcées et les mères célibataires sont majoritaires dans ce centre.

Outre le centre de Dely Ibrahim et de Zighara, la wilaya d'Alger compte, également, un centre de prise en charge des sans-abris à Dekakna (Tessala El Merdja) et des annexes à Reghaia et Bab El Oued, destinées à la prise en charge des toxicomanes.