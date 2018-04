Burkina Faso: Concurrence déloyale - Des industriels prônent l'application stricte des mesures douanières

Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a organisé la… Plus »

Créé en 1974, le GPI, toujours selon M. Sanoh, compte les 40 plus grandes unités industrielles du Burkina Faso, et se veut être une structure qui œuvre à la défense des intérêts de l'ensemble de ses membres. Le GPI agit quotidiennement pour l'amélioration de l'environnement de travail de ses membres, a-t-il conclu.

Selon le président du GPI, Mamady Sanoh, les répercussions des activités des membres du GPI sur la balance commerciale ne sont plus à démontrer, avec des productions couvrant plus de 60% de la demande locale dans certains secteurs. Il a souligné que les activités des unités industrielles sont essentiellement orientées vers la satisfaction de la demande nationale.

Pour Mamady Sanoh, la relance des industries au Burkina Faso passe impérativement par l'assainissement du marché national. «Cet assainissement passe par l'application effective de la réglementation nationale et communautaire, et surtout la lutte contre les formes de pratiques anti concurrentielles», a-t-il soutenu. En dépit des difficultés sécuritaires que connaît le pays ces dernières années, le gouvernement œuvre à une relance de l'économie durement éprouvée, selon le conférencier.

Pour le président du GPI, Mamady Sanoh, par ailleurs le principal conférencier, il est inacceptable que les industries locales qui contribuent à la formation de la richesse nationale, à la création des emplois et à la transformation de la matière première locale, souffrent de grosses méventes de leurs productions, à cause de l'envahissement du marché par la fraude qui alimente la concurrence déloyale au Burkina Faso.

Le Groupement professionnel des industriels (GPI) s'inquiète de la concurrence déloyale, la contrefaçon et la fraude qui menacent les industries burkinabè. Ses membres l'ont fait savoir, au cours d'une conférence de presse, le jeudi 19 avril 2018 à Bobo-Dioulasso. Cette conférence s'est tenue en marge du symposium sur l'industrie, qui a eu lieu les 19 et 20 avril derniers dans la cité de Sya.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.