Burkina Faso: Coopération sécuritaire - Echanges avec le Premier ministre burkinabè

Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation a organisé la… Plus »

Selon lui, étant donné que les pays de l'UEMOA ont les mêmes problèmes, cette coopération est importante non seulement sur le plan sécuritaire mais aussi dans le domaine de la libre circulation des personnes et des biens. «Nous devons conjuguer nos efforts pour venir à bout du terrorisme et des trafics de tout genre (drogues, êtres humains... ).», a-t-il estimé.

Il a ajouté que cette rencontre ministérielle a été précédée d'une des experts de l'organisation sous-régionale qui ont mis en place un projet d'accord cadre de collaboration et d'échanges de renseignements. «Quatre ministres l'ont déjà signé et il reste les quatre autres qui étaient représentés. Ils en feront autant», a clarifié M. Ndiaye.

