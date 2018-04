Algérie: Un terroriste se rend aux autorités militaires à Tamanrasset (MDN)

ALGER - Un terroriste en possession d'un fusil mitrailleur de type FMPK, d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munition (270 balles) s'est rendu mercredi aux autorités militaires à Tamanrasset, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un terroriste s'est rendu, le 25 avril 2018, aux autorités militaires à Tamanrasset en 6 Région Militaire. Il s'agit de "S. Fouad", qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Ledit terroriste était en possession d'un fusil mitrailleur de type FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition (270 balles)", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam (6ème RM), trois (03) contrebandiers et saisi une arme à feu, un camion, deux (02) véhicules tout-terrain et divers outils d'orpaillage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Sétif (5e RM), un individu et saisi deux (02) armes à feu, une importante quantité de munition et des outils servant dans la confection des cartouches".

Par ailleurs, des Garde-frontières "ont arrêté vingt-neuf (29) immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen", conclut le communiqué.