Burkina Faso: Crise à la mairie de Saponé - Ce n'est pas encore le bout du tunnel

Le Conseil d'Etat, en suspendant le 20 avril dernier, l'exécution du décret du Conseil des ministres du 14 décembre 2017 dissolvant la mairie de Saponé, a donné un nouveau rebondissement à la crise au sein de la mairie de Saponé. En attendant une décision définitive de la juridiction administrative, la bourgade de 70 000 âmes reste en haleine face à une crise qui a ses racines dans les fondements sociaux du département.

Le maire de Saponé, Abdoulaye Compaoré, se prépare à reprendre du service avec son conseil municipal. Le lundi 23 avril 2018, à la faveur d'une visite de courtoisie à la mairie, la première depuis la dissolution du conseil municipal par le conseil des ministres du 1er février 2018, il prend contact avec le personnel, dans la perspective d'un proche retour sur scène. «On attend que la décision prise au niveau du Conseil d'Etat soit notifiée à la partie adverse, avant qu'on puisse reprendre les activités», confie-t-il.

Il fait notamment référence à l'arrêt n°057 rendu, le 20 avril 2018 par la juridiction administrative et ordonnant le sursis à exécution du décret gouvernemental portant dissolution du conseil municipal de Saponé. Et déjà, M. Compaoré songe à rattraper le temps perdu en tiraillements sociopolitiques qui ont empêché que l'exécutif communal fonctionne normalement jusqu'à sa dissolution en conseil des ministres. «Je me dis qu'au cours de cette semaine, la décision au niveau du Conseil d'Etat sera rédigée et disponibilisée. Dès que c'est le cas, nous pourrons envoyer des convocations aux conseillers pour une session probablement au cours de la semaine du 8 mai», estime-t-il.

Il ne cache pas non plus son espoir que le «camp d'en-face» le rejoigne enfin sur le chantier du développement de Saponé. «Dès que les choses vont se mettre en place, il n'y aura pas de répit chez nous. Le plan de développement annuel que nous avons élaboré sera immédiatement mis à exécution. Il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir faire», avance-t-il, confiant de pouvoir mener à terme le reste de son mandat.

Pourtant, en face, l'enthousiasme d'Abdoulaye Compaoré n'est pas partagé. Alors que ceux qui sont perçus comme les frondeurs du maire actuel attendaient la mise en place de la délégation spéciale, ils se disent surpris d'apprendre que le conseil municipal est remis en place. Lorsque nous retrouvons Pierre Nobila dans sa quincaillerie tout juste au carrefour de Saponé-marché, rapidement un petit comité se met en place pour analyser la nouvelle donne que la décision de justice introduit dans la situation sociopolitique du département. «L'arrêt du Conseil d'Etat nous surprend et nous déçoit», lance, amer, Benoît Ouédraogo, un ressortissant de Saponé-marché.

Cette décision de justice vient mettre fin à l'accalmie et réveiller les tensions latentes entre les habitants de la commune rurale, poursuit-il. «Ça va susciter de nouvelles crises », estime le jeune homme, approuvé par Sambo Kaboré dit Soro, conseiller municipal suppléant de l'ancien maire, Idrissa Ouédraogo. Soro non plus n'est pas disposé à accepter Abdoulaye Compaoré à la tête de la commune de Saponé. Il lui reproche principalement sa «traîtrise» à l'égard du parti dont il se réclame (le MPP).

Ce n'est pas la légalité, mais la légitimité de son élection en tant que maire de Saponé qui lui est reproché. Selon eux, Abdoulaye Compaoré a violé la discipline du parti en allant à l'encontre des résultats des primaires qui avaient désigné Idrissa Ouédraogo pour briguer le poste de maire. Il s'est présenté contre lui et a été élu. «Qu'on nous dise pourquoi Idrissa Ouédraogo ne peut pas être maire de Saponé. Il a été élu une première fois, ils ont tout fait pour l'empêcher de diriger jusqu'à ce que le Conseil ait été dissout. Le parti l'a désigné encore pour être maire, suite aux élections reprises, et encore, on le trahit en s'emparant du pouvoir de façon irrégulière», lance Benoît Ouédraogo.

Ils sont surtout convaincus qu'Abdoulaye Compaoré n'est qu'un « pion » pour empêcher qu'un fils de Saponé-marché soit à la tête de la commune. C'est pourquoi, ils se disent également décidés à ne pas laisser les rênes de la commune aux mains de cette équipe municipale. «Même s'ils vont travailler, ils ne vont pas intervenir dans notre zone (Saponé-marché)», s'indigne le contestataire Soro. Il a même une visée « sécessionniste », en ce qu'il est plus enclin à accepter une division du département, de sorte que les zones de Saponé-marché et Saponé-Karquidighin soient dans des entités administratives séparées.

Une rivalité ancestrale

Les difficultés de fonctionnement du Conseil municipal de Saponé semblent avoir leurs racines dans une certaine inimitié que se vouent les habitants de la zone Saponé-marché et Saponé-Karquidighin. Le département compte 40 villages regroupés dans cinq zones dont les deux précitées. «Notre zone a toujours été marginalisée au sein du département. Les infrastructures sont construites sans nous intégrer. Même la route nationale n°6 était envisagée pour ne pas passer par Saponé-marché», déplore Benoît Ouédraogo.

Alors, sentant des velléités d'accaparer les terrains de la trame d'accueil issue du lotissement de la zone Saponé-marché, les habitants sont décidés à «voir clair» dans la gestion. C'est pourquoi, Soro insiste en mettant à l'index, précisément la cité-relais et la trame d'accueil pour dire qu'ils ne laisseront pas l'équipe municipale prendre des décisions les concernant. Le camp de l'ancien maire, Idrissa Ouédraogo, estime ainsi que le clivage à Saponé est à la fois social, coutumier et politique. D'où leur souhait que la recherche de la paix se fasse dans une approche globale à travers le triptyque vérité-justice-réconciliation.

Un autre fils de la localité, André-Eugène Ilboudo, le directeur du Groupe scolaire académie, reconnaît les relents historiques de la crise. Dans l'entendement de ce dernier, c'est le statut « d'autochtone» qui fait polémique, en ce que les habitants dans la zone de Saponé-marché, pensent être les habitants originels du département. «Pourtant, la descendance du fondateur de Saponé-marché, notre ancêtre, est parti s'installer à Karquidighin à la suite d'une épidémie de maladie du sommeil et retourne chaque année auprès de sa tombe pour accomplir les rites coutumiers», rappelle-t-il pour expliquer le lien entre la zone de Karquidighin et Saponé-marché.

Lui également est d'avis que la gestion de la cité-relais et de la trame d'accueil, sises à Saponé-marché, constitue une cause essentielle des blocages au sein du conseil municipal. Mais en son sens, c'est plutôt l'ancienne équipe (du maire Idrissa Ouédraogo) qui aurait commis des actes irréguliers dans la gestion de la trame d'accueil. Ce que l'on dément à Saponé-marché. «D'ailleurs, il n'était pas aux affaires au moment où la trame d'accueil et la cité- relais étaient dégagées», clament les mis-en-cause. Alors, d'accusations en dénégations, les voies s'accordent pour demander un audit indépendant de la mairie et de la gestion du foncier dans le département.

Mais, il y a également l'aspect politique, puisque les deux principaux protagonistes dans cette affaire sont tous des conseillers élus sous la bannière du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Les frondeurs doutent de l'adhésion effective du maire actuel, Abdoulaye Compaoré au parti. «C'est un candidat déguisé de l'UPC (opposition)», soutient Soro. Pourtant ce dernier affirme avoir brigué la mairie (malgré les directives officielles) pour ne pas que le poste échappe au MPP. «Le candidat désigné lors des primaires ne faisait pas l'unanimité au sein même des conseillers du MPP», explique-t-il.

Le parti n'a pas encore officiellement pris position, mais Abdoulaye Compaoré s'explique mal certains actes des autorités. D'abord, il n'a jamais obtenu le déploiement des forces de l'ordre malgré plusieurs requêtes pour sécuriser les sessions du conseil municipal. «Il a fallu que la population se mobilise pour nous permettre de tenir deux sessions avant que le conseil municipal ne soit dissout», relève le maire. Mais aussi, le camp d'Abdoulaye Compaoré ne comprend pas que les manifestations de « quelques» habitants de Saponé-marché soient «tolérées» quand d'autres sont rudement réprimées par les forces de l'ordre.

Une politique du un poids deux mesures que le maire déplore.« Je me dis que les institutions en charge de la gestion des troubles à l'ordre public vont désormais accompagner la municipalité », espère-t-il, à la faveur du retour à la «légalité» imposé par le Conseil d'Etat. Seulement, ses contempteurs n'ont pas la même lecture. «Ses projections n'engagent que lui seul», clame-t-on à Saponé-marché. Pour eux, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour que le conseil municipal actuel reprenne du service. Ils souhaitent davantage la mise en place d'une délégation spéciale pour conduire les affaires jusqu'en 2021, date des prochaines élections municipales.

Le désespoir d'une population en otage

Entre ces deux positions, les usagers accusent le coup du «dysfonctionnement» communal avec l'absence d'un exécutif à la tête de la commune puisque la délégation spéciale peine à s'installer. C'est le cas d'Aziz Tassembédo, mécanicien, ressortissant du village de Bonogo, qui, confronté à l'absence de timbres communaux, attend toujours l'établissement de l'acte de naissance de son neveu en classe d'examen. Il espère que la décision de justice permettra à la municipalité de rendre les services d'état civil fonctionnels.

Le chapelier, Etienne Tiendrébéogo souhaite pour sa part, que le gouvernement garantisse les conditions idoines de travail au sein de la mairie pour ne pas que les ressortissants de la commune en pâtissent davantage. Le chef du service d'état civil de la mairie de Saponé, Alexis Kaboré, déplore les nombreuses demandes qu'il ne parvient pas à satisfaire. «Des élèves ont littéralement pleuré lorsque nous leur expliquons notre incapacité à leur fournir les actes dont ils ont besoin pour leurs dossiers de concours et d'examens. Des enseignants n'arrivent pas non plus à se faire délivrer les actes administratifs (certificats de logement, de prise ou de cessation de service», confie, impuissant, l'agent communal.

A l'en croire, ils reçoivent des appels chaque jour, depuis l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat pour savoir, si tout est désormais rentré dans l'ordre. Le comptable de la mairie, Emile Nagalo, déplore également, pour sa part, l'impossibilité de lancer les commandes pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles et de transférer les subventions des 11 centres de santé que compte le département. «Les parents d'élèves ont dû se débrouiller cette année scolaire pour trouver des fournitures scolaires à leurs enfants. Et les CSPS ont fonctionné sans les subventions de la mairie au titre des ressources transférées», confie le comptable communal.

C'est pourquoi, les agents de la mairie de la Saponé, qui sont également restés trois mois sans salaire avant de bénéficier récemment d'un rappel, appellent vivement à la reprise des activités «quelle que soit la tête de la personne qui sera à la tête de la mairie». Mais pour le moment, Saponé retient son souffle, parce que plongé dans une crise aux multiples ramifications. Le conseil municipal actuel a choisi la voie judiciaire pour se voir reconnaître son droit de siéger, mais les divergences sociales demeurent latentes.

Kelguingalé Illy de la Société burkinabè de droit constitutionnel : «Le gouvernement doit prendre du recul... »

«Le sursis à exécution signifie que l'exécution de la décision du Conseil des ministres est suspendue en attendant que le juge se prononce sur le fond de l'affaire pour dire si le décret est valide ou nul. Ce qui signifie tout simplement que le conseil municipal de Saponé est remis en scène, il peut recommencer à fonctionner normalement, sauf s'il y a un recours contre cet arrêt du Conseil d'Etat. Ce recours éventuel peut se faire dans un délai de deux mois et aura un effet suspensif de l'exécution de la décision du Conseil d'Etat.

On comprend que le Conseil d'Etat émet un doute sérieux sur la légalité du décret en conseil des ministres, parce que le fait qu'il ait suspendu pourrait signifier qu'il voudrait limiter les effets que pourraient entraîner l'exécution d'une décision illégale. L'article 251 du Code général des collectivités territoriales stipule que pour qu'il y ait dissolution d'un conseil municipal, il doit y avoir impossibilité pour ce conseil de fonctionner. Alors que dans le cas de Saponé, il s'avère que ce sont des personnes extérieures au Conseil municipal qui organisent des manifestations, lesquelles manifestations empêchent les sessions. Les difficultés de fonctionnement sont donc externes au conseil municipal.

On peut lire aussi un intérêt pédagogique dans l'arrêt du Conseil d'Etat, qui, en allant dans ce sens, a tendance à indiquer au gouvernement qu'il lui revient de prendre des mesures pour permettre au conseil municipal de fonctionner normalement au lieu d'opter pour la dissolution.

Le gouvernement doit prendre du recul pour dépassionner le débat et prendre des décisions qui sont beaucoup plus conformes aux textes, dans l'intérêt du conseil municipal et de la population de Saponé. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée et prendre des décisions bien mûries et conformes à la lettre et l'esprit même des textes. En définitive, il n'y a pas péril en la demeure et on peut encore rattraper légalement la situation de la mairie de Saponé en prenant des mesures pour empêcher les troubles».