Mauritanie: Des ONG indésirables à la Commission africaine des droits de l'homme

Face à ce tollé, le commissaire adjoint mauritanien aux droits de l'homme, Rassoul el Khall a tenu à faire la mise au point. « A ma connaissance, seules trois personnes n'ont pas eu accès au lieu de la session. Les deux premières parce qu'elles appartiennent à des organisations non reconnues par l'Etat. Et la troisième personne, parce qu'elle n'est pas affiliée à une organisation de la société civile. »

Parmi les refoulés, Balla Touré du mouvement IRA (Initiative de résurgence du mouvement abolitionniste): « Je me suis présenté à la porte du Palais des congrès, muni de mon badge que la Commission africaine des droits de l'homme m'a délivrée. A ma grande surprise, les militaires en faction devant la porte, et qui sont chargés de contrôler les accès, m'ont signifiés que bien que mon nom soit sur la liste, il a été rayé en rouge et que je n'avais plus le droit d'accès. »

La Mauritanie abrite depuis mercredi 25 avril, la 62e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ouverts par le président mauritanien et la présidente de la Commission, les travaux se déroulent sans la participation de plusieurs ONG mauritaniennes empêchées de prendre part en dépit de leur badge de participants « invités officiels ».

