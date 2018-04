Madagascar: Protection contre les cyber-attaques - Des formations de haut niveau au DLC Anosy

Après la conférence pour les lycéens, ce sont maintenant les professionnels et les acteurs des TIC qui ont reçu des formations de haut niveau sur des aspects des nouvelles technologies, nécessitant un traitement précis et pointilleux des dossiers.

Des ateliers ont été organisés par le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique) avec l'ARTEC (Autorité de Régulation des Technologies de Communication), au DLC Anosy les 23 et 24 avril. L'objectif est de mettre les usagers, les justiciables et la population entière, en confiance dans l'utilisation de l'Internet, selon Stéphane Rakotondrainibe, directeur de Cabinet du MPTDN.

Cet atelier s'inscrit dans le cadre des actions menées par le Gouvernement pour la lutte contre les cyber-attaques. Plusieurs thématiques étaient au programme, notamment : « Poursuite et établissement de preuves » ; « Protection des enfants en ligne » ; « Cybercriminalité : escroquerie, chantage, menace en ligne ».

Des experts de Facebook et de l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, autorité de régulation de l'Internet) sont venus spécialement à Madagascar pour animer ces ateliers. Durant les rencontres, des échanges entre les experts et toutes les parties prenantes malgaches étaient au programme, afin d'approfondir les acquis des participants pour un développement efficace du numérique à Madagascar et de rassurer tous les acteurs dans leur intention d'investir davantage dans les TIC.