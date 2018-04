Madagascar: Facilitation des échanges - La feuille de route et le plan de communication validés

Le Direction Générale des Douanes et la Direction Générale du Commerce Extérieur assure la coprésidence du CNCFM.

La mise en œuvre de l'Accord sur la Facilitation des Echanges va passer à la vitesse supérieure. En effet, la feuille de route du processus a été validée hier au Carlton, lors de l'atelier tenu par le Secrétariat Permanent du Comité National de la Facilitation des Echanges (CNFE), avec l'appui du Cadre Intégré Renforcé et de la Banque Mondiale.

La réunion a eu pour objectif de présenter et valider la feuille de route sur la mise en œuvre de l'Accord sur la facilitation des échanges qui a été approuvée par le Groupe de travail du CNFE (GTT-FdR) lors d'une réunion qui s'est tenue au début du mois de mars dernier.

Plan de communication. Ce fut également l'occasion pour le comité de se pencher sur les besoins en matière d'assistance technique et de renforcements de capacité de Madagascar. Et ce, dans le cadre des activités liées aux mesures C, des activités prioritaires de la feuille de route, ou celles du Secrétariat Permanent, ou celles des Groupes de Travail. Un plan de communication de ladite feuille de route a été présenté également lors de cette réunion pour diffusion, formation et partage des expériences, et réalisations du CNFE aux cibles identifiées.

Rappelons que la mise en œuvre de l'AFE pour Madagascar, est co-présidée par la Direction générale des douanes et la Direction générale du commerce extérieur. Un secrétariat permanent se charge de la coordination administrative et de la technique de mise en œuvre de l'accord. Cette structure est composée de neuf membres dont trois représentants de la Direction générale de la douane, trois du ministère du Commerce et de la Consommation et trois autres du ministère des Transports et de la Météorologie).

Meilleure fluidité. La Banque Mondiale assure l'assistance technique du secrétariat permanent. Par ailleurs, le CNFE est constitué de cinq groupes de travail opérationnels chargés de la catégorisation des mesures de l'AFE, de la Gestion Coordonnée des Frontières & Guichet Unique National, du portail d'Information et Observatoire, de la Feuille de Route et des Mesures strictement Douanières. Cette feuille de route se fixe, bien évidemment comme objectif de faciliter les flux des échanges internationaux.

Ainsi vers fin 2023, les mesures appliquées pour une meilleure fluidité de la circulation des marchandises permettront de réduire de 50% la mainlevée. Les coûts liés à la réplication des activités de transactions sont supprimés entrainant une augmentation du volume des échanges commerciaux de 25%. Les deux défis majeurs de la feuille de route l'amélioration continue des performances nationales de mise en œuvre de l'AFE, et l'adhésion de tous dans sa mise en œuvre à travers l'information, la formation et la communication.