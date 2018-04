Cote d'Ivoire: Disparition - L'hommage de Drogba à Henri, le "prince"

24 heures après le décès de l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Henri Michel, Didier Drogba a tenu à lui rendre hommage dans un récit-témoignage. L'emblématique capitaine des Eléphants pleure un «père», l'artisan de la première qualification de la Côte d'Ivoire à la Coupe du monde, le Prince ou encore l'Africain.

«Très cher Henri, L'émotion est grande et les souvenirs sont nombreux et impérissables. Treize années ont passé mais à chaque fois que je tombe sur ces images, ou encore à l'approche de cette Coupe du monde FIFA dans quelques mois, je ne peux m'empêcher de penser à toi.

Lorsque Robert Nouzaret quitte la sélection en 2003, la Côte d'Ivoire se retrouve sans entraîneur à quelques semaines des éliminatoires de la coupe du monde 2006. Lors d'une réunion entre dirigeants et joueurs pour choisir le nouvel entraîneur, ton nom est cité et tout de suite, j'insiste en disant que si on veut aller en Coupe du monde il faut un entraîneur qui a déjà qualifié des équipes africaines pour cet événement.

Quelque chose me disait que c'était toi qu'il nous fallait! Toi qui nous as pris sous ta coupe comme un père dès 2004, toi qui nous as permis de remplir un stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan et surtout aux Ivoiriens de vibrer à l'unisson derrière leur équipe nationale. Nous avons vécu tellement de choses pendant cette période.

Du décès soudain de Mama Ouattara à la qualification pour le Mondial, puis l'Allemagne en 2006 en passant par ce Ballon d'or Africain, le premier pour un Ivoirien... Que d'émotions! Mon premier match comme capitaine de l'équipe nationale était avec toi comme coach et ce jour est gravé à jamais dans ma mémoire, celle de tous les Ivoiriens et du monde du football car ces images de notre première qualification à une coupe du monde sont rares et inoubliables.

Ce fameux jour que j'ai désormais nommé «l'Appel de Khartoum» te revient. Très peu de personnes y croyaient mais ton message d'avant match a une fois de plus démontré ton espoir et ta détermination comme à chacune de tes causeries légendaires. Je pourrais en écrire des choses mais je finirais par te remercier d'avoir aidé l'Afrique à grandir car tes passages au Maroc, au Cameroun et en Côte d'Ivoire ont marqué l'histoire du continent. Merci l'Africain ! Mes condoléances à toute sa famille et au monde du football. Le Prince nous a quittés ! Repose en Paix Coach Henri !»