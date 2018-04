Madagascar: Ambatovy - Bientôt la distribution des ristournes aux communes

Il faut savoir également que, seules les compagnies Ambatovy, QMM et quelques sociétés dont le KRAOMA contribuent à hauteur de 95% des recettes de produits des mines dans le pays. C'est pourquoi, le gouvernement a procédé à l'assainissement du secteur tout en gelant encore l'octroi de permis minier, et ce, depuis 2011. De leur côté, les dirigeants de SUMITOMO ont réitéré leur satisfaction quant à l'appui permanent du ministère de tutelle à Ambatovy qui se veut être une compagnie minière responsable à travers l'esprit gagnant-gagnant.

Notons que Sumitomo Corporation dispose de 47,7% des actions au sein d'Ambatovy, l'une des plus grandes exploitations d'extraction de nickel latéritique au monde. En outre, « les relations entre Madagascar et le Japon sont au beau fixe. Celui-ci vient d'apporter son concours pour le lancement du projet d'élargissement du Port de Tamatave. C'est le plus grand projet d'investissement public de Madagascar depuis l'Indépendance », a-t-il poursuivi.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.