Madagascar: Détention préventive dans la Grande Ile - La CNIDH propose la mise en place du Conseil national de justice

Les conditions de vie des prisonniers malgaches sont déplorables. L'espace vital est plus que réduit. Comme l'atteste la CNIDH «avec un total de 180 personnes dans une chambre, l'espace vital minimum est divisé par 10». «Dormir à même le ciment avec le premier plancher à moins d'un mètre au-dessus d'eux est alors la solution trouvée» par les quelques prisonniers qui «veulent avoir plus de place».

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l'Homme tire sur la sonnette d'alarme. En effet, dans un communiqué émanant publié en date du 25 avril 2018, ladite commission fait savoir que «la proportion des personnes en détention préventive dans nos prisons constitue l'un de ces problèmes». La surpopulation carcérale est un fait connu dans les prisons malgaches, et la détention préventive en constitue l'une des premières causes.

