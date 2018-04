Afrique de l'Ouest: Média / Workshop « l'art du reportage »: Des journalistes du Sénégal et de la Côte d'ivoire à l'école allemande

Ils sont dix journalistes venus du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Pendant une semaine, précisément du 22 au 28 avril prochain, ils seront outillés, à travers un workshop, à l'art du reportage à Berlin dans la capitale de l'Allemagne.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme international de journalistes et de médias de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, en partenariat avec la Reporter-Akademie de Berlin, créé par le grand reporter allemand, Michael Obert, lauréat de nombreux prix internationaux en Afrique, en Amérique latine, en Asie centrale...

C'est justement lui qui partagera, à partir de ce lundi 23 avril, sa riche expérience et son savoir-faire avec ses jeunes confrères africains. Il leur enseignera les particularités d'un reportage en tant que genre journalistique ; le développement d'une thématique (de l'idée à l'histoire) ; comment trouver des protagonistes forts et générer la tension sur le terrain (obstacles, crises, conflits etc.).

Les apprenants analyseront également la force de l'image, à travers un module sur la présentation du reportage photographique de nos jours, qui sera animé par Armin Smailovic et Michael Obert. Il s'agira, pour eux, d'évoquer le lien et la complémentarité entre le texte et l'image.

En marge des travaux, il y aura une visite guidée en bus des lieux culturels et politiques de Berlin (Est et Ouest), ainsi qu'une découverte du Mémorial Hoenschönhausen de Berlin, le musée-prison de la Stasi.

Enfin, les apprenants se familiariseront aussi avec les missions de ce programme et de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, qui seront expliquées par Mme Andrea Nüsse et M.Peter Cichon, deux responsables de cette structure.