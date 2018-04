Congo-Kinshasa/Tanzanie: Zahera Mwinyi pressenti à la tête de Young Africans de la Tanzanie

L'entraîneur congolais, Zahera Mwinyin, est pressenti à la tête de la formation tanzanienne de Young Africans, révèle le site allaafrica.com. L'ancien coach de Daring Club Motema Pembe et actuel sélectionneur adjoint des Léopards de la RDC, veut tenter une nouvelle aventure avec le club de Dar-es-Salaam, le plus titré du championnat tanzanien.

A en croire le site, toutes les négociations sont fin prêt. La signature du contrat intervient incessamment. Zahera Mwinyi succédera à George Lwandamina en poste depuis 2016.

Le technicien congolais va travailler avec deux entraîneurs adjoints : Noël Mwandila et Shadrack Nsajigwa, pour hausser le niveau de Youngs Africans, engagé à la phase de poule de la 15ème édition de la coupe de la Confédération. Le club tanzanien est basé dans le groupe D, aux côtés de Gor Maia (Kenya), Rayon Sports (Rwanda), Union Sportive de la Médina (Algérie). Une belle campagne qui attend le Congolais avec le club le plus en vue de Dar-es-Salaam, très admiré dans son stade Benjamin Mkapa National d'environ 25 mille places. Si le bail est conclu, Zahera Mwinyi va retrouver un club deux ans après avoir rompu avec le Daring Club Motema Pembe.

Qui est Zahera Mwinyi ?

Zahera Mwinyi est un grand connaisseur du football. Il est né le 19 octobre 1962. Il a commencé sa carrière d'abord en tant que joueur de 1975 à 1980 au sein du Club Bankin, à Goma, dans la province du Nord-Kivu, en RDC.

Ensuite, il a évolué dans quelques clubs en Belgique et en Franche, avant d'arrêter avec la carrière de footballeur, et embrasser aussitôt celle d'entraîneur. Pour être complet, Zahera Mwinyi s'était lancé dans les études, et décroche le diplôme d'entraîneur Uefa A. Il entraine de 2000 à 2010, le club français de SC Feignies, avec qui, il a connu pas mal de succès. Il réussi à graver son nom dans les annales de ce club, avant d'aller en 2011 en Belgique pour le même travail au sein du club Tubize.

Zahera Mwinyi rentre au pays, et prend la charge du Daring Club Motema Pembe. En 2014, il est nommé sélectionneur adjoint des Léopards, aux côtés de Jean-Florent Ibenge, poste qu'il occupe jusqu'à ce jour. Avec Ibenge, ils ont été partout ; de la Can Guinée-équatoriale 2015 jusqu'à la Can Gabon 2017, en passant par le Chan Rwanda 2016. Ils ont gagné ensemble. Le 8 mars 2016, il quitte le Daring Club Motema Pembe après 15 mois de prestation. Depuis lors, il est resté sans club.

En juillet 2017, Zahera Mwinyi est nommé sectionneur de l'équipe nationale locale de la RDC, pour la campagne Chan Maroc 2018. Le technicien congolais commet l'irréparable ! Les Léopards vent en poupe en leur qualité de vainqueurs de la dernière édition, Chan Rwanda 2016, seront éliminés de la course par les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, le 19 août 2017, au stade des Martyrs, à Kinshasa. La Fecofa le suspend pour manque de résultats, avant de le réhabiliter quelques semaines après.