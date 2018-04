Congo-Kinshasa/Ghana: Après les départs de Daniel Nii Adjei et les autres - TP Mazembe - Deux ghanéens annoncés !

Prince Nana Kwasi Darmang âgé de 20 ans et Najeeb Abbas, âgé de 22 ans, ce sont là les deux stars annoncées au Tout-Puissant Mazembe dans les jours qui suivent. Le club lushois avait officialisé l'arrivée de ces derniers le mercredi 25 avril dernier, alors qu'ils étaient à l'essaie avec le club depuis pratiquement un mois.

Sur le site officiel du club cher à Moise Katumbi, on peut lire la liesse des corbeaux qui ont réussi à parapher ce contrat. «Le TPM est heureux d'avoir conclu un contrat de deux ans pour les deux joueurs ghanéens qui étaient à l'essaie. Il s'agit de Darmang Prince Nana Kweshi, né les 7 févriers 1998 à Accra, évoluant au milieu offensif et Najeeb Abbas né le 19 avril 1996 dans la même capitale, qui joue au milieu défensif. Les deux nouvelles recrues viennent étoffer l'effectif dans le secteur de jeu qui avait besoin d'un coup de pouce et en ce qui concerne leur visibilité dans les compétitions interclubs de la CAF et le championnat national, les démarches sont en cours afin que tout soit correctement réglé», ajoute le club.

Pour rappel, le Tout- Puissant Mazembe venait de retoucher son effectif à la fin de l'année 2017 en libérant notamment : Gladson Awako, Daniekl Nii Adjei, Salomon Asante, Kissi Boateng et Yaw Frimpong. Le recrutement de ces deux ghanéens a pour but primordial de combler les vides offensifs et défenses qui se remarquaient.