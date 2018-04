Maroc/Sénégal: El Hadji Diouf - Ambassadeur de Maroc 2026 et fier

Le Maroc a placé sa candidature sous le signe du fairplay et du respect des règles de bonne conduite. Je ne saurai donc accepter ce type de rumeurs déplacées et sans fondements aucuns.

J'ai en effet l'intime conviction que le Maroc offrira au monde une grande fête de football, porteuse d'un héritage fort pour l'ensemble du continent et d'un message d'espoir, de tolérance et de paix pour le monde tout entier.

Dans la course pour l'obtention de l'organisation de la Coupe du monde 2026, tous les coups sont permis, même les plus bas. Et la candidature marocaine est souvent visée. le cas cette semaine encore avec le supposé conflit d'intérêt pour Fatma Samoura, secrétaire général de la FIFA qui partagerait le même nom qu'El Hadji Diouf, ambassadeur de Maroc 2026.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.