Sénégal: Des domestiques travaillent à l'étranger dans des conditions inhumaines

Comme cette jeune femme, elles sont des centaines chaque année à partir au Maroc, au Liban, ou en Arabie saoudite. Aliou Thiandoum, président du Syndicat national des travailleurs domestiques sénégalais, a reçu l'appel à l'aide de plus de 200 femmes enfermées, violentées, parfois violées par leurs patrons. Certaines ont pu rentrer au Sénégal grâce à son soutien et à celui de leur consulat. « Arrivée là-bas, on garde tous les papiers. C'est une espèce de prisonnière. Ils gardent aussi l'argent qu'on vous paie. Donc vous vous retrouvez avec zéro franc. Elles se retrouvent esclaves modernes », explique-t-il.

Payée 150 euros par mois au Maroc, Fatou se retrouve à travailler dès 6 heures le matin jusqu'à minuit chaque jour. Ses papiers sont confisqués. « Je travaille samedi et dimanche, 7 jours sur 7. Je ne me repose pas... pendant trois ans », déplore-t-elle. Finalement jetée dehors pour avoir réclamé ses droits, Fatou a pu rentrer au Sénégal.

Depuis l'âge de 12 ans, Fatou Diouf nettoie, lave le linge et fait la cuisine dans de belles maisons bourgeoises de Dakar. En 2014, après un divorce et la tête pleine de rêves de voyages, elle décide de tenter l'aventure ailleurs. « 2014, j'ai trouvé du travail au Maroc », raconte-t-elle.

