Sénégal: Le Saint-Louis Jazz festival rend hommage à Habib Faye

Saint-Louis, 27 avril (APS) - Les organisateurs du Festival international de jazz de Saint-Louis ont fait observer une minute de silence en hommage au bassiste sénégalais Habib Faye, jeudi soir, à l'ouverture officielle de la 26e édition prévue pour se dérouler jusqu'au 1er mai prochain.

"Une minute de silence pour ces grosses pointures qui ont tout donné non seulement à la culture, mais particulièrement à Saint-Louis jazz", parmi lesquelles Habib Faye, décédé mercredi à Paris (France) des suites d'une maladie, a lancé à l'assistance le journaliste comédien Golbert Diagne, maitre de cérémonie de l'ouverture de l'édition 2018 du Festival de jazz de Saint-Louis.

La manifestation se déroulait sur la Place Faidherbe, en présence du ministre de la Culture Abdou Latif Coulibaly, de son homologue Mansour Faye (Hydraulique et assainissement), par ailleurs maire de Saint-Louis et du gouverneur Alioune Aïdara Niang.

Le Saint-Louis jazz "est fortement endeuillé", d'abord avec la disparition de Khabane Thiam', "grand musicien de jazz, membre fondateur de l'association du festival jazz et de Saint-Louis jazz orchestra", a souligné Me Ibrahima Diop, président de l'association Saint-Louis Jazz, selon qui ce dernier a partagé plusieurs scènes In et off dudit avec "des musiciens de renom".

Il a ensuite évoqué "la perte en février dernier du violoniste orfèvre, le Français Didier Lockwood, arraché brutalement à l'affection des siens (...)" et qui "nourrissait une envie folle de venir jouer à Saint-Louis".

Un hommage a été ensuite rendu au grand bassiste Habib Faye, qui sera inhumé samedi à Dakar après avoir rendu l'âme à Paris mercredi.

"En d'autres circonstances, cette ouverture ne serait pas tenue en raison de la personnalité et de la classe de Habib Faye. Il a partagé les scènes +In+ et +Off+ du festival avec Ablaye Cissoko et développé avec lui le concept +Autour de minuit+, qui s'est régulièrement tenu à l'Institution français de Saint-Louis", a relevé Me Diop.

Le ministre de la Culture a tenu à son tour à rendre hommage au bassiste qui, "en dehors d'être un musicien qui a manié plusieurs instruments, était aussi un excellent compositeur et arrangeur".

Le koriste Ablaye Cissoko sera seul cette année sur la scène "Off" du Festival de jazz de Saint-Louis. Le duo qu'il formait avec Habib Faye depuis l'année dernière devant présenter son album, ce qui ne serait peut-être plus possible avec la disparition du bassiste.

Leur dernier concert commun remonte à mars dernier.