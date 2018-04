Sénégal: Mise en place de la plate forme de l'agriculture à Bambey - L'université Alioune Diop s'engage

Un atelier sur la mise en place d'une plate forme régionale de l'agriculture se déroule du 25 au 27 avril à l'université Alioune Diop de Bambey. Il s'agit de la mise en place d'un système de renforcement des capacités des acteurs du secteur public et privé pour redynamiser le potentiel agricole au Sénégal avec l'appui du Projet Usaid Era Education et de recherche agricole.

L'atelier de la plate forme des acteurs de l'agriculture de la région de Diourbel fait partie du Programme d'appui et de collaboration entre les universités sénégalaises et le secteur agricole avec le concours de l'Usaid ERA éducation recherche agricole.

Le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey le Pr Lamine Gueye explique : «cet atelier entre dans le cadre du partenariat entre l'université Alioune Diop de Bambey et la plate forme des acteurs de l'agriculture de la région de Diourbel. La formation et le renforcement des capacités des femmes, l'accompagnement pour le montage de projets pour la levée de fonds, la recherche à partir des modèles de projets mis en œuvre, entre autres, sont autant d'axes de ce partenariat. Cet atelier fait également partie du programme d'appui et de collaboration entre les universités sénégalaises et le secteur agricole avec le concours de l'USAID».

Et il poursuit : «notre volonté d'accueillir à l'université Alioune Diop de Bambey l'atelier de mise en place de plate forme des acteurs de l'agriculture, regroupant essentiellement les groupements d'intérêt économique des femmes de la région de Diourbel, s'inscrit dans le service à la communauté qui est une nouvelle mission de l'université Sénégalaise». La coordonnatrice du Projet USAID Era Yaye Fatou Seck a salué l'engagement des enseignants de l'université Alioune Diop de Bambey. Le projet éducation et recherche USAID ERA est articulé sur les priorités identifiées par le gouvernement sénégalais à travers le Plan Sénégal Emergent (Pse) qui a fait de l'agriculture et de l'agro-alimentaire un pilier essentiel.

Ce projet lancé en 2010 a pour objectif principal de renforcer les capacités des ressources humaines.