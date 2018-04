«Entre 2008 et 2013, près de 165 000 sénégalais ont quitté leur pays et environ 1,9 million de sénégalais ont migré à l'intérieur des frontières du pays. Ces flux s'expliquent par le manque d'opportunités de subsistance viables, par des taux de chômage et de sous-emploi élevés, en particulier dans les zones rurales et chez les jeunes», a confié le représentant de la Fao Red Lebtahi.

Selon lui, «le manque d'accès au financement formel, à la terre et aux autres facteurs de production, à une éducation ou à une formation adéquate, à un cadre de vie et un bien être convenable, constitue les principaux obstacles à l'emploi décent et à l'entrepreneuriat en zone rurale».

Ceci, lui fera dire que «toute stratégie visant à relever les défis liés à la migration devra passer par la prise en compte de l'agriculture et du développement rural comme parties intégrantes de la réponse globale au phénomène».

Pour ce faire, indique-t-il «la valorisation des avantages que procure la migration, comme les transferts monétaires et l'investissement par la diaspora est cruciale pour le développement de l'économie rurale... ».