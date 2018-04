Principal suspect dans l'enquête sur l'installation présumée d'une base djihadiste au Sud du Sénégal, Makhtar Diokhané comparaitra lundi prochain. Ainsi en a décidé la Chambre criminelle spéciale du tribunal de Grande instance hors classe de Dakar chargée de juger l'imam Aliou Ndao (Alioune Badara Ndao) et ses 29 co-accusés poursuivis pour apologie du terrorisme, entre autres, au terme de son 12e jour d'audience hier, jeudi 26 avril.

Annoncé à la fin de cette semaine, l'audition de Makhtar Diokhané, le présumé cerveau de la bande à l'imam Alioune Badara Ndao et compagnie, est prévue lundi prochain. Le président de la Chambre criminelle spéciale, Samba Kane, avait indiqué mardi dernier que Makhtar Diokhané pourrait comparaitre cette semaine, avant le passage de l'imam Alioune Badara Ndao. A cause du temps mis dans l'audition des derniers prévenus intérogés dans la semaine, Makhtar Diokhané n'a pas pu se présenter à la barre. Hier, jeudi 26 avril, 12e jour du procès pour apologie du terrorisme, l'audition de Cheikh Ibrahima Ba a pris fin peu avant 17 heures. Pour ne pas perturber le dé- roulement de l'interrogatoire, le président Samba Kane a ainsi décidé de sursoir à la comparution de Makhtar Diokhané jusqu'à lundi prochain.

A signaler que cet interrogatoire ne sera pas de tout repos pour Makhtar Diokhané. Il devra répondre notamment de ses relations avec le chef de Boko Haram Aboubakar Shekau, des rapports qui lui ont permis d'obtenir des autorisations de sortie pour ses frères sénégalais partis au front dans la partie nigériane contrôlée par les éléments de ce mouvment terroriste. Makhtar Diokhané est aussi attendu sur l'engagement qu'il aurait pris, devant le chef de Boko Haram, pour obtenir la libération de ses amis séné- galais. Mieux, il devra aussi ré- pondre de la création envisagée d'une base jihadistes en Casamance. Un projet qu'il aurait ré- digé et confié à l'imam Alioune Badara Ndao pour correction.

Entre autres sujets qui seront abordées pendant l'interrogatoire de Makhtar Diokhané, il sera aussi question de la forte somme d'argent confiée à son épouse, Coumba Niang, et que cette dernière devrait remettre aux Sénégalais de retour du Nigéria. L'origine de la somme de 12 millions confiée à Alioune Badara Sall pour la construction d'une maison et l'argent qu'il a donné aux Sénégalais arrétés au Niger au moment de leur retour du Nigeria seront sans nul doute des questions qui seront soulevées par le tribunal. Ancien élève au daara de l'imam Aliou Ndao, Makhtar Diokhané reviendra, sans nul doute, aussi sur ses relations avec son maître coranique et ses affinités avec le reste de ses co-prévenus.

PRESENCE DANS LES RANGS DE BOKO HARAM : Le tribunal cherche les Sénégalais restés au Nigeria

Le président de la Chambre criminelle spéciale chargér de juger les prévenus pour apologie du terroris, Samba Kane, et le substitut du procureur, Aly Ciré Ndiaye, ont interpellé le prévenu Cheikh Ibrahima Ba sur la présence de Sénégalais au Nigeria au moment de son départ en 2015. En réponse, Cheikh Ibrahima Ba a soutenu avoir laissé sur les lieux les nommés Abu Zale, Abu Salman et Abu Moujahid. Selon l'accusé, il reste encore d'autres Sénégalais au fief de Boko Haram dont il ne connait pas les noms.

APOLOGIE DU TERRORISME : Alpha Diallo conteste les faits

Attrait à la barre de la Chambre criminelle spéciale hier, jeudi 26 avril, l'accusé Alpha Diallo a nié toutes les accusations portées contre sa personne. Il a récusé toute implication dans des activités terroristes

Alpha Diallo, un des co-accusés de l'imam Alioune Badara Ndao était à la barre de la Chambre criminelle spéciale dans la matinée d'hier, jeudi 26 avril, 12e jour du procès pour apologie du terrorisme. Lors de son face à face avec le juge, il a récusé toutes les accusations portées contre sa personne, déclarant n'être pas lié à une entreprise terroriste. L'accusé a dit que son voyage en Mauritanie était motivé par une envie d'approfondir ses connaissances en arabe et en sciences islamiques, mais aussi de trouver du travail en vue de préparer des concours à l'international.

Revenant sur son audition à la Police, le substitut du procureur a signifié au prévenu qu'il avait soutenu qu'il n'est membre d'aucune association politique ou syndicale. Mais, fait remarquer Aly Ciré Ndiaye, Alpha Diallo a indiqué avoir été membre de l'association des étudiants sénégalais en Mauritanie. Répondant à la question du procureur, l'accusé a affirmé que cette amicale n'est qu'un regroupement d'étudiants sénégalais basés en Mauritanie. Le juge Samba Kane, faisant référence à ses déclarations antérieures, a rappelé à l'accusé qu'il avait dit aux enquêteurs qu'il est sunnit. Alpha Diallo a balayé d'un revers de la main cette déclaration, relevant qu'elle n'a pas de sens et qu'elle ne sied pas au contexte dans lequel la question de son appartenance syndicale a été posée.

Lors de son interrogatoire, Alpha Diallo a déclaré qu'il dispensait des cours deux fois par semaine à des ressortissants sénégalais établis en Mauritanie. Et personne, parmi ses co-accusés, n'a eu à prendre part à ses enseignements. Alpha Diallo a également dit qu'il n'a jamais été interpellé par des gens en Mauritanie sur le départ, dans des zones de combat, de ressortissants sénégalais. Quant à Mouhamadou Ndiaye, un de ses co-accusés, il l'a rencontré pour la première fois à Pikine. Il ne l'a revu que durant leur séjour en Mauritanie, lors d'une cérémonie.

En outre, Alpha Diallo a soutenu qu'il n'a jamais eu à discuter de jihad. Ces échanges tournaient autour de la grammaire arabe et d'autres matières. S'agissant de Makhtar Diokhané l'accusé a soutenu l'avoir fréquenté pour la première fois quand il a voulu d'une aide pour la relecture d'un Livre Saint. Pour ce qui est de l'imam Aliou Ndao, Alpha Diallo a affirmé qu'il l'a rencontré pour la première fois en 2009, lors d'une conférence religieuse. Le représentant du ministère public, voulant s'avoir davantage sur cette conférence, a insisté sur le thème. Alpha Diallo a précisé que le debat tournait autour de la bataille de Badr. Suffisant pour qu'Aly Ciré Ndiaye cherche à avoir plus d'informations. Alpha Diallo, disant que la conférence n'était qu'un rappel historique, a fait remarquer qu'il n'a pas souvenance d'un appel à la révolte de l'imam Ndao, lors de cette conférence. Pour l'avocat de l'Imam Aliou Ndao, Me Mounir Ballal, le fait d'évoquer une bataille n'est ni un crime, encore moins un délit.

ECHANGES TENDUS ENTRE LE PROCUREUR ET LES AVOCATS : Samba Kane fixe les règles du jeu

Le président de la Chambre criminelle spéciale, Samba Kane, ne souhaite plus que des propos discourtois soient tenus à la barre par aucune des parties au procès sur le terrorisme qui se déroule au Palais de justice Lat-Dior de Dakar depuis le 9 avril dernier. «Le tribunal ne peut pas tolérer que certains propos puissent se tenir dans une salle d'audience. Cela ne se renouvellera plus jamais. Certains propos ne doivent pas sortir de la bouche d'acteurs de la justice que nous sommes», a-t-il déclaré à la reprise de l'audience hier, jeudi 26 avril. Le substitut du procureur Aly Ciré Ndiaye, a souhaité lui aussi que pareille situation ne se reproduise plus. «Jamais personne ne m'a entendu manquer de respect, ni injurier un accusé, à fortiori un avocat.

Je pense que ce respect doit m'être retourné. Ni demain, ni après demain, personne ne m'entendra injurier. Il est vrai qu'on peut ne pas aimer l'orientation des questions du procureur, mais cela ne donne à personne l'autorisation de m'insulter. On ne doit permettre qu'on tienne devant le tribunal des propos que la décence et mon éducation ne me permettent pas de mentionner. J'en appelle au respect de la réglementation pour que pareille situation ne se reproduise plus. Je ne le souhaite pas, si pareille situation se reproduit, que le tribunal puisse en tirer toutes les conséquences», a-t-il déclaré. Cette mise en garde est motivée par la déclaration de Me Khoureïchi Ba d'avant-hier, mercredi 25 avril. En effet, s'adressant au maître des poursuites, la robe noire a utilisé le mot culot, un mot qu'Aly Ciré Ndiaye n'a pas aimé.