Attestant enfin que « les citoyens ont le droit de s'organiser pour accéder par tous les moyens à leurs cartes qui demeurent leur propriété légitime », le Fpdr a exigé, « conformément au Code électoral, l'accès immédiat d'une délégation de l'opposition à l'Ecole de police pour tirer cette situation au clair. Et cela, en présence de la Cena et de la société civile ».

Toute chose qui a poussé le Pds et alliés à dire: « En somme, toutes les dispositions sont prises pour priver les millions de jeunes Sénégalais de leur droit de vote ». Raison suffisante pour déclarer dans la même mouvance que « Macky Sall et son ministre de l'Intérieur (Aly Ngouille Ndiaye-ndlr) ne sont absolument pas dans les dispositions d'organiser des élections dignes de ce nom ».

Dans un communiqué en date d'hier, jeudi, le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr) qui regroupe le Pds et certains de ses alliés a dénoncé le blocage de près d'un million de cartes à Dakar. « Il nous est revenu qu'un million de cartes d'électeurs sont actuellement bloquées dans les locaux de l'Ecole nationale de police. Ces cartes appartiennent, pour l'essentiel, aux jeunes qui se sont inscrits pour la première fois et que l'on appelle primo-inscrits dont beaucoup habitent Touba et Pikine Guédiawaye. Ceci est proprement inqualifiable au moment où le gouvernement annonce un taux de retrait apparemment fantaisiste supérieur à 90% ». Dans la foulée, le Fpdr notera que « C'est l'occasion de rappeler qu'en juillet dernier déjà, 2.800.000 électeurs n'ont pu voter soit parce que leurs cartes n'ont pas été produites, soit ne leur sont pas parvenus".

