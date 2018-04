Sénégal: Contestation des statistiques agricoles du pays - Dr Ibrahima Mendy «tacle» l'ancien PM Abdoul Mbaye

La sortie de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye sur les chiffres agricoles avancés par le gouvernement a fini de faire sortir de sa réserve le Directeur de l'analyse, de la prévision et de la statistique agricole, au niveau du ministère de l'Agriculture.

Dans une note parvenue à Sud quotidien hier, jeudi 26 avril, Dr Ibrahima Mendy a tant soit peu répondu à Abdul Mbaye qui, lors de l'émission Grand Jury du dimanche dernier, parlant du taux de croissance, estime que les chiffres avancés sur l'agriculture sont «contestables, inacceptables.»

Dans le communiqué, le responsable apériste à Ziguinchor informe que «les statistiques agricoles du Sénégal sont le fruit d'une méthodologie commune à tous les pays de la Cedeao plus la Mauritanie et le Tchad ». Mieux, il a indiqué qu'«elles sont également assujetties chaque année à une série de validations».

Pour étayer ses propos, le Doctorant en statistiques et probabilités renseigne que, pour cette année, le processus de validation des statistiques agricoles s'est effectué normalement. Il rappelle ainsi que du 06 au 10 novembre 2017 «s'est déroulée à Dakar la validation des résultats prévisionnels sous la supervision du Cilss, de la Fao, du Pam, de Fewsnet et du Gouvernement avec comme innovation majeure, la publication de ces résultats, par le chef de mission, devant la presse nationale et tous les acteurs».

Poursuivant, il dira que du 26 au 28 mars 2018 «s'est tenue à Ouagadougou, la validation des résultats définitifs avec la réunion régionale de Prévention et de Gestion des Crises Alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest (Pregec) qui regroupe tous les pays de la Cedeao, la Mauritanie, le Tchad, le Pam, la Fao, Fewsnet et le Cilss».

Enfin, sur le processus de validation, le Dg de la statistique agricole révèle que «la présentation des résultats définitifs à la réunion du Réseau de prévention des crises alimentaires (Rcpa, s'est tenue du 17 au 18 avril au siège de l'Ocde à Paris». Par conséquent, le partisan du président Macky Sall n'a pas manqué de s'attaquer au président du parti Act.

Pour Dr Mendy, il convient que M. Mbaye présente aux Sénégalais «quand, avec qui, avec quelle méthodologie, selon quel modèle vous avez produit des statistiques que vous annoncez». En conclusion, il a suggéré au patron de l'Act «de chercher une autre thématique de campagne électorale que celle qui consiste à s'adonner à la désinformation sur les résultats de l'agriculture ».