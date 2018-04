Sénégal: Meilleure prise en charge médicale mère-enfant - Le systeme IMEK mis en place

Pour une meilleure prise en charge médicale dans la région de Kaolack, le Docteur Abdou Salam Guèye, en collaboration avec l'Ambassade des Etats Unis au Sénégal, a décidé hier jeudi 26 avril 2018 de mettre en place un système d'Assurance Maladie dénommé IMEK (Institut mère-enfant de Kaolack).

Le centre IMEK de Kaolack cherche à obtenir des améliorations mesurables et pérennes de la santé des populations de Kaolack, en mettant un accent particulier sur la protection des familles et la santé des mères et des enfants.

En vue de booster le taux actuel de l'Assurance maladie dans la région de Kaolack le Docteur Abdou Salam Gueye, en collaboration avec l'Ambassade des Etats Unis au Sénégal ambitionne d'enrôler plus de mille personnes dans ce programme d'Assurance maladie. C'est ce qu'a révélé Wen-kuni Ceant responsable du de la dite projet par ailleurs chercheur Fulbright en santé publique au Sénégal.

Durant son séjour au Sénégal qui a duré 9 mois, elle a évalué la mise en place d'un nouveau système de prépaiement avec des experts de l'Institut Mère-Enfant (IMEK) à Kaolack, au Sénégal, en vue d'affiner et de développer un modèle facilitant l'accès et procurant de meilleurs soins aux patients, a-t-elle expliqué.

Mme Ceant s'exprimait lors d'une rencontre avec la presse sur le thème : «les infrastructures sanitaires et le système d'assurance maladie, défis et avantages au passage du service gratuit au système de prépaiement».

Pour ce faire «la première difficulté que nous avons rencontrée est liée à la pauvreté, les populations veulent avoir accès à des soins de santé mais ils n'ont pas les moyens. L'autre est liée à un problème culturelle, la mentalité des Sénégalais, est fait de sorte que les gens, pour aller chez le médecin, il faut qu'ils tombent gravement malade», a-t-elle confié.

Kaolack étant une zone péri-urbaine c'est pourquoi le IMEK a décidé d'y implanter ses locaux dans le but de développer la santé en général et celle de mère-enfant en particulier.

Selon Mme Ceant «cette région est confrontée à un problème de développement économique tout simplement parce que son système de santé est très mal organisé».

Le Centre IMEK pour la recherche collaborative, «respectera pleinement les lois et règlements du Sénégal en matière de recherche. Il permet aux professionnels de soins de santé et aux enseignants travaillant pour IMEK ou non à s'engager dans la recherche sur les questions de santé familiale», a-t-fait remarquer.