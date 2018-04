Seychelles: Madame Monica Michel Bonvalet en visite de courtoisie chez le Président Faure

Elle a rassuré le Chef de l'Etat seychellois tout comme les Parlementaires seychellois qu'elle a rencontrés, de son engagement de continuer à aider les Seychelles dans son développement. Elle a aussi exprimé son souhait de voir se renforcer un peu plus l'usage de la langue française aux Seychelles et sa volonté de mettre en œuvre une coopération qui conduirait à la réalisation d'un musée de la mer.

Le Président Faure qui connait très bien Madame Bonvalet l'a félicité encore une fois pour son élection à l'Assemblée nationale française et lui a exprimé toute sa reconnaissance pour l'engagement et le dévouement qu'elle a toujours fait montre à l'égard de son pays d'origine.

Madame Bonvalet est députée de la République en Marche (le parti du Président Macron) de la 16eme circonscription des Bouches-du-Rhône, en France. Elle est actuellement en vacance aux Seychelles , vacances qu'elle a mises à profit pour rencontrer diverses personnalités du pays pour discuter des voies et moyens de renforcer la coopérations entre les Seychelles et la France par le biais du Groupe d'Amitié France-Seychelles créé afin de promouvoir entre autres les relations entre les parlementaires des deux pays.

