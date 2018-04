Algérie: La liste nationale d'attente pour les greffes d'organes prête "avant fin 2018"

Dr. Ahmed Bougroura, chef service néphrologie du CHU de Batna, a souligné que le congrès de cette année a été placé sous le slogan "Le mort au service du vivant" et vise à échanger les expériences avec des praticiens arabes et européens sur le diagnostic précoce de l'insuffisance rénale et le développement des greffes à partir notamment de personnes mortes.

L'Algérie compte actuellement 32 centres de greffes, dont 14 de greffe rénale, 14 de greffe de cornée, deux (2) de greffe de foie et deux (2) de greffe de tissus, selon Mme Omar Khoudja, qui a souligné que les transplantations sont effectuées gratuitement dans le secteur public et ne sont pas autorisées dans le privé.

