Alger — Des journées d'information sur le Logement promotionnel public (LPP) et les mécanismes de création de micro-entreprises dans le cadre des dispositifs d'emploi au profit des membres de la communauté algérienne établie en France seront organisées dans ce pays du 27 au 30 avril, a indiqué jeudi le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville dans un communiqué.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, donneront vendredi le coup d'envoi de ces journées d'information sur le LPP, dont la réalisation a été confiée à l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), et les mécanismes de création de micro-entreprises dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) au profit des membres de la communauté algérienne établie à Paris, à Lille, à Lyon et à Marseille, a précisé la même source.

M. Temmar avait reçu, fin 2017 au siège de son département, des représentants de la communauté algérienne établie à l'étranger avec lesquels il a examiné les moyens de trouver des solutions définitives aux demandes d'acquisition de logements par les Algériens de l'étranger conformément au programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika.