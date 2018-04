Angola: Un député prévoit le développement rapide du pays avec la réalisation des élections municipales

Caála — Le député Lukamba Paulo Gato, du groupe parlementaire de l'UNITA, a déclaré vendredi dans la municipalité de Caála, province de Huambo, que le pays allait atteindre un développement rapide avec la réalisation des élections municipales.

S'adressant aux vendeurs et acheteurs, sur le marché périphérique de cette municipalité, le parlementaire a expliqué que les élections municipales, qui commencent à se dérouler en 2020, favorisera la gouvernance de proximité et le combat à la bureaucratie par la mise en œuvre des programmes de développement économique et social.

Selon Lukamba Gato, le pouvoir local assure une plus grande rapidité dans la solution des problèmes du peuple, outre donner l'opportunité à chaque localité d'être dirigée par un élu du peuple, différent du modèle actuel de nomination des gestionnaires municipaux. Le député de l'UNITA a également assumé que la mise en œuvre, pour la première fois, du pouvoir local en Angola ouvrira une nouvelle ère politique et simplifiera l'allocation du budget défini pour la réalisation de projets sociaux et économiques dans les municipalités. Dans son déplacement à la municipalité de Caála, Lukamba Gato s'est fait accompagné par les députés Liberty Dircéu Chiyaka et Eduardo Ndumba Delfio, tous deux de l'UNITA.