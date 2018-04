Angola: Le Conseil consultatif analyse l'accès aux communications électroniques

En Angola, après trente-huit ans d'un règne quasi sans partage de José Eduardo Dos Santos et les… Plus »

Maricel Capama a également souligné le fait que le développement de ce secteur contribue au progrès productif des communautés et que l'interdépendance sectorielle est fondamentale pour la couverture complète des services de télécommunications et des technologies de l'information à travers le pays.

La rencontre, présidée par le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information, José Carvalho da Rocha, aborde également les thèmes "un gouvernement intelligent comme un moyen privilégié de fournir des services aux citoyens et aux entreprises" et "opportunités du marché pour les entreprises du secteur".

Huambo — La garantie de la stabilité de l'offre et l'accès au service universel des communications électroniques est actuellement en cours d'analyse au 7ème Conseil Consultatif Elargi du Ministère des Télécommunications et des Technologies de l'Information, qui se tient dans la ville de Huambo.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.