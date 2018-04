Angola: Le Gouvernement veut réduire les exportations de granit brut

En Angola, après trente-huit ans d'un règne quasi sans partage de José Eduardo Dos Santos et les… Plus »

Pour la production intérieure, il a été vendu 129.958 mètres cubes de granit (480 millions 438 mille 532 kwanzas), 3.025 m3 de Cardine (quatre millions 537 mille 500 kwanzas) et 1.528 m3 de calcaire ( quatre millions 586 mille 700 kwanzas), transformés en plusieurs artefacts de finition pour les travaux de construction publics et privés.

Du total de la production totale de roches ornementales, 34. 334 mètres cubes ont été exportés et ont généré des revenus de cinq millions 726 mille 717 dollars américains, contre sept millions 922 mille et 443 dollars en 2016. Les pays destinataires sont le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Chine et l'Inde.

Parlant aux journalistes à Lubango, le directeur national des ressources minérales du Mirempet, Buta Neto, a dit qu'il est en cours d'élaboration un ensemble de mesures d'encouragement à la création de nouvelles industries de transformation du segment et l'autonomisation de celles existantes, afin de promouvoir l'exportation du produit déjà fini et transformé localement, au lieu des blocs bruts comme actuellement.

Lubango — Le Ministère des Ressources Minérales et du Pétrole (Mirempet) mettra en œuvre des mesures juridiques qui empêchent l'exportation à grande échelle de pierres ornementales, en particulier le granit et le marbre.

