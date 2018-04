Angola: Le pays importe moins de vin de l'Afrique du Sud

En Angola, après trente-huit ans d'un règne quasi sans partage de José Eduardo Dos Santos et les… Plus »

Vins de l'Afrique du Sud (WOSA) est une organisation industrielle à but non lucratif qui promeut l'exportation de tous les vins sud-africains sur les principaux marchés internationaux, en cherchant à fournir des informations actualisées sur les régions, les variétés et la biodiversité.

Matome Mbatha, qui intervenait lors d'un événement de dégustation de vins de l'Afrique du Sud, destiné au marché angolais, a indiqué que l'Angola a un sol fertile et favorable à l'agriculture et qui a déjà fait l'expérience pour la production de vin.

Sans révéler le chiffre d'affaires, le gestionnaire a déclaré que les investissements réalisés à l'exportation sont considérables et que l'objectif de l'entreprise est d'engager le groupe cible, de sensibiliser la clientèle sur les vins sud-africains et de créer des débouchés pour les producteurs émergents de l'Afrique du Sud.

Luanda — L'exportation de vins sud-africains vers le marché angolais est passée de cinq à deux millions 200 mille litres de vin par an en raison de la crise financière et économique mondiale, a informé jeudi, à Luanda, le directeur de marketing des vins de l'Afrique du Sud (WOSA), Matome Mbatha.

