Angola: L'usage des Technologies de l'information exige rigueur et professionnalisme

En Angola, après trente-huit ans d'un règne quasi sans partage de José Eduardo Dos Santos et les…

"Le gouvernement reconnait que le secteur des Technologies d'information et communication peut intervenir dans la prospérité économique du pays, comme outil que les femmes peuvent bien utiliser, dans l'édification de la société d'information et de connaissance », a-t-elle ajouté.

La vice-gouverneure de Huambo (centre) en charge du secteur politique, économique et social, Maricel Capama, a tenu ces propos, jeudi, à l'ouverture du programme dénommé "les enfants et les TIC" organisés par le ministère des Télécommunications et Technologie d'information sous le thème « élargir les horizons en changeant les attitudes ».

Huambo (Angola) — L'usage des Technologies de l'information, actuellement en vogue, exige rigueur et professionnalisme pour ne pas étrangler toute organisation dans les familles, la société et les institutions.

