Angola: 16e Journée - Inter en quête une victoire face à D'Agosto 16 ans après

En Angola, après trente-huit ans d'un règne quasi sans partage de José Eduardo Dos Santos et les… Plus »

FC Bravos do Maquis-Académica do Lobito, 15h, Mundunduleno

Sur les dix-huit matchs déjà joués sur son terrain, depuis 1999, l'Interclube a perdu dix fois, a fait six matchs nuls et a remporté deux victoires. Parmi ces rencontres, la défaite de 1-6, en 2016, l'année où Primeiro de Agosto a remporté son dixième titre.

Cependant, l'Interclube devra donner le meilleur de lui-même pour surmonter le champion national en titre, qui vient de trois victoires consécutives, notamment Maquis, Domant et Desportivo de Huíla, respectivement 1-0, 3-1 et 1-0.

