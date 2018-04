Guinée: Tidiane World Music donne un délai avant de poursuivre la Sobragui en justice

Le bras de fer qui existe entre la Sobragui et la maison des productions Tidiane World Music, suite à une incompréhension de partenariat des deux derniers concerts de Salif Keita en Guinée, est loin d'être terminé.

Après un entretien téléphonique avec le PDG de la structure des productions, on peut dire que ce dossier tend vers les tribunaux guinéens dans un bref délai.

Selon des sources d'informations, ce contrat qui est entrain de diviser ces deux entreprises, chacun des deux patrons défend son côté du contenu de la convention.

C'est-à-dire que la Sobragui dit qu'il était convenu dans le contrat des concerts de Salif Keita de payer par artiste. Contrairement à Tidiane Soumah qui a démenti cette affirmation en disant que c'est par concert.

« J'ai envoyé un courrier pour dire que j'accepte le retrait de la Sobragui dans les prochains concerts mais j'ai dit qu'il me paye le travail déjà fait. J'ai fait ça de façon administrative », a-t-il indiqué avant de lancer un ultimatum à son adversaire. « J'attends jusqu'au mardi, pour voir la suite. Si on me paye, c'est bon et si on ne me pays pas, je n'ai pas de choix, je vais passer par la loi pour avoir mon bien », nous a-t-il dit au téléphone.

Parmi les dossiers dont M. Soumah se réfère pour se défendre précisément où la Sobragui lui a écrit deux copies contradictoires, le directeur général Ariski Azzoug nous a fait savoir lors un entretien que le premier courrier qu'il a envoyé à Tidiane était une erreur mais qu'il avait rectifié cela l'envoyant un deuxième courrier tout en lui précisant que c'est par artiste qu'ils vont le payer et non par concert.

Connaissant bien cette société de brasserie de Guinée, force est de reconnaitre qu'elle a toujours honoré ses engagements face à ses partenaires.

La question reste à savoir pourquoi refuserait-elle cette fois-ci de payer TWM après l'avoir accompagné à plusieurs reprises dans ses événements culturels?

Affaire à suive