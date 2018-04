Togo: Lomé Fight Night - La pesée et l'ultime staredown entre Baba Nadjombe et Taïrou Rachidi

On y est presque, lors de la 3ème édition de « Lomé Fight Night », Boundjou Baba Nadjombe alias Zeus affrontera Taïrou Rachidi pour le titre du champion d'Afrique de l'Ouest de MMA (Mixed Martial Arts). La pesée a eu lieu ce vendredi 27 avril à l'hôtel Onomo de Lomé.

Ce matin, lors de la pesée officielle, Boundjou Baba Nadjombe est arrivé à 73 kilos. De son côté, Taïrou Rachidi est arrivé sur la balance à 68 kilos. Oui, ça fait une différence de 5 kilos entre le champion et le challenger ... À noter que tous les combattants ont fait le poids lors de la pesée matinale, à la veille des combats.

Ce vendredi, la pesée cérémoniale a permis d'avoir les ultimes staredowns entre les deux géants. La prochaine fois qu'ils se verront, ce sera Onomo hôtel de Lomé et dans la cage. Après la pesée, les deux combattants ont parlé à notre micro. « J'ai bien préparé mon combat, je me sens bien physiquement et mentalement », a confié celui qu'on surnomme Zeus. Le champion togolais est tellement si sûr de lui qu'il pense que la victoire est déjà acquise. « Vous savez, je pense que ce combat va se terminer comme les autres. J'ai déjà fait ça. Demain, je viens terminer le combat, comme d'habitude,» a dit Baba Nadjombe. Ce dernier avoue avoir des ingrédients pour contrecarrer les plans de son challenger. Il promet un très beau spectacle au public togolais et compte garder son titre de champion d'Afrique de l'Ouest de MMA.

De son côté, l'heure de la revanche a sonné pour Taïrou Rachidi. Le Béninois est à Lomé pour reconquérir sa ceinture qu'il avait perdue à Cotonou. Rachidi n'a pas du tout l'intention de quitter la capitale togolaise sans le titre.

La 3ème édition de « Lomé Fight Night » placée sous le thème : « La boxe pour lutter contre la délinquance juvénile » regroupera des combattants venus du Bénin, du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la France, d'Allemagne et du Togo. L'évènement permettra au boxeur togolais, Boundjou Baba Nadjombé et au Béninois Taïrou Rachidi de s'affronter en premier en Mixed Martial Arts (MMA), dans la catégorie des poids moyens (moins de 75 kg). Boundjou Baba Nadjombé remet en jeu sa ceinture arrachée au Béninois quelques mois plus tôt.

Rendez-vous samedi soir à l'hôtel Onomo de Lomé de partir de 18h00 GMT pour la réponse définitive.