Burkina Faso: Le ministère appuie les producteurs avec du matériel et des chèques

Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre de concrétiser une promesse faite aux groupements d'intérêt économique (GIE) des régions des Cascades, de l'Est et du Centre-ouest l'an dernier à Banfora lors de la cérémonie de remise officielle des infrastructures réalisées dans le cadre du programme magasins Uemoa. Afin d'améliorer leurs conditions de travail, il a été mis à leur disposition des mobiliers de bureaux composés de 240 tables, 390 chaises, 6 bureaux et 9 fauteuils d'un coût de 27 millions de francs CFA.

A en croire le ministre Ouédraogo, outre ces moyens matériels et logistiques, un appui financier d'un montant de 30.000 FCFA par mois pendant six mois est apporté aux agents d'appui-conseil des structures déconcentrées depuis 2014. Il dit avoir pris l'engagement cette année d'étendre cet appui à douze mois pour compter de janvier 2018.

Composé de 105 motoculteurs, 50 batteuses de riz, 20 despatheuses-égreneuses de maïs, 3 épierreuses et 2 broyeurs d'une valeur de 436.000.000 FCFA, tel est le matériel mis à la disposition des producteurs désirant se constituer en Coopérative d'utilisation de matériel agricoles (Cuma) et les Unités de mécanisation agricoles (Uma).

