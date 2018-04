Seychelles: 41 millions de dollars pour l'extension et la réhabilitation du port principal des Seychelles

La Seychelles Ports Authority a reçu 41 millions de dollars pour l'extension et la réhabilitation du principal port commercial de Mahé, l'île principale.

Le montant a été garanti par le gouvernement des Seychelles à travers des prêts et une subvention des partenaires européens de la nation insulaire.

Deux prêts totalisant 35 millions de dollars proviennent de l'Agence Française de Développement (AFD) et de la Banque Européenne d'Investissement (BEI). L'Union européenne (UE) a également accordé une subvention d'environ 6 millions de dollars.

Lors d'une cérémonie de signature entre les Seychelles et ses partenaires à la présidence jeudi, le ministre du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine, Maurice Loustau-Lalanne, a déclaré que la modernisation du port s'imposait depuis 1973.

«L'agrandissement et la modernisation du port entraîneront une augmentation de la fréquentation et une diminution des coûts qui profiteront aux consommateurs», a déclaré M. Loustau-Lalanne.

Le ministre a ajouté que l'Administration "s'attend à ce que des porte-conteneurs et des camions-citernes beaucoup plus gros se rendent à Port Victoria, ce qui conduira sans aucun doute à un transport de masse, à une réduction des coûts unitaires. Si cet avantage est répercuté sur les consommateurs, il faut s'attendre à une baisse du coût de la vie dans le pays. "

Le projet, qui devrait commencer mi- 2019, prendra deux ans à compléter. Les travaux de modernisation incluront la construction d'un nouveau quai.

Photo: La cérémonie de signature entre les Seychelles et ses partenaires s'est tenue jeudi à State House. (Seychelles Nation) Photo License: CC-BY

L'expansion devrait permettre à deux navires d'amarrer en même temps et d'accueillir aussi de plus gros navires. Un espace sera mis à disposition pour l'installation de deux grues mobiles pour le chargement et le déchargement des navires, des parcs de stockage et des entrepôts, entre autres installations.

Tom Andersen, chef de la représentation régionale de la BEI pour l'Afrique australe et l'océan Indien, a déclaré que ce projet était d'une importance cruciale pour la nation insulaire.

"Nous prévoyons que le projet ait un impact significatif sur la compétitivité économique des Seychelles, la création d'emplois et la croissance durable, ainsi que le soutien de l'industrie locale." La Banque européenne d'investissement a mis à disposition un prêt de 15 millions de dollars.

L'Agence française de développement, qui fournit 20 millions de dollars, a déclaré qu'après avoir financé des investissements importants dans les ports de la région principalement à Maurice et à la Réunion, l'AFD est fière de faire partie de l'Alliance européenne pour financer une infrastructure clé aux Seychelles - un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental.

L'Ambassadeur de France auprès de la nation insulaire, Lionel Majesté-Larrouy, a ajouté que «cette installation rénovée générera de nouvelles opportunités de coopération régionale. La Réunion, Mayotte et le Département des Terres Australes et Antartiques Françaises, tous les territoires européens voisins des Seychelles. "

L'ambassadrice de l'UE aux Seychelles, Marjaana Sall, a déclaré que le port de Victoria est l'un des premiers projets de la région de l'océan Indien à être financé par la Facilité d'investissement pour l'Afrique, qui fait partie du Plan européen d'investissement extérieur.

"Le projet portuaire et un accord de partenariat économique de l'UE de 12 millions de dollars pour les Seychelles qui sera signé plus tard font partie du soutien de l'UE aux ambitieux programmes d'intégration des Seychelles", a expliqué M. Sall.

M. Sall a déclaré que "ces projets contribueront à stimuler l'investissement aux Seychelles, à faire en sorte que ses exportations soient compétitives et à faciliter l'accès au marché mondial".

Le projet d'agrandissement et de modernisation de Port Victoria comprend la conception détaillée et la construction d'un nouveau quai, décalé par rapport au quai existant, et la démolition, si nécessaire, du quai existant. Avec l'extension de la zone de triage du port et d'autres travaux de dragage, il permettra l'entrée de plus gros navires dans le port et augmentera la capacité portuaire globale.

Ce projet arrive à un moment où les Seychelles deviennent également de plus en plus populaires pour les navires de croisière. Cette saison de croisière trois douzaines de navires de croisière sont attendus par rapport à l'année dernière où environ 30 navires de croisière ont accosté à Port Victoria aux Seychelles.

Une fois le projet terminé, on s'attend à ce qu'il augmente la sécurité et la performance environnementale du port et conduire à une amélioration globale de l'efficacité des opérations portuaires.

La Seychelles Ports Authority bénéficiera également d'une assistance technique au coût de 2 millions de dollars.

L'année dernière, la nation insulaire est devenue la destination la plus prisée des bateaux de croisière de la région, remportant la Leading Cruise Destination de l'Océan Indien lors des World Travel Awards 2017.