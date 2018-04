Algérie: Nettoiement de la Casbah - La société civile, un partenaire-clé dans la préservation de l'environnement

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati a indiqué, vendredi à Alger, lors d'une campagne de nettoiement de la Casbah, que la société civile constituait un partenaire-clé dans la préservation de l'environnement, appelant à généraliser cette opération aux autres wilayas pour valoriser les monuments historiques et sites archéologiques au service du développement local.

Dans une déclaration à l'APS, Mme Zerouati a précisé que son département accorde un intérêt particulier à la société civile et au mouvement associatif qui activent dans le cadre du volontariat pour assurer un environnement sain aux habitants, indiquant que cette initiative met en exergue l'implication des jeunes à la protection de l'environnement et à la préservation du legs urbanistique et culturel.

Initiée par des associations, la commune de la Casbah et l'Agence nationale des déchets, cette opération de nettoiement reflète la conscience de ces jeunes des dangers qui guettent l'environnement et la santé et leur adhésion au renforcement des valeurs de la société civile et de la citoyenneté, d'autant que la Casbah -qui est un site historique classé patrimoine humanitaire- constitue une mémoire vivante et une destination touristique par excellence.

Lors de cette opération de nettoiement du quartier Bencheneb, non loin du Mausolée Sidi Abderrahmane Ethaalibi à la haute Casbah, Mme Zerouati -qui a participé à cette opération- a insisté sur l'impératif d'une coopération entre le secteur de l'environnement, les autorités locales, les institutions publiques et les associations en vue de préserver l'environnement, et ce au service du développement local.

Mme Zerouati a estimé que les activités environnementales ne devraient pas se limiter aux occasions et cérémonies, mais plutôt s'étendre sur toute l'année, soulignant l'importance de consacrer la culture de l'environnement chez les jeunes et d'investir dans l'élément humain pour préserver l'environnement.

Mme Nassima Yaakoubi, chargée de l'information à l'Entreprise de Nettoiement (Netcom) a déclaré à l'APS que l'opération de bénévolat visait à préserver le site de la Casbah, ajoutant que l'opération a touché toute la ville antique (ruelles, entrées, sorties, marchés, places publiques et autres).

La responsable a indiqué que d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés à cet effet dont plus de 100 agents de nettoiement relevant de Netcom, plus de 30 agents chargés de la distribution des dépliants dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur l'importance de la propreté, des équipements de nettoiement et de collecte des ordures (2 camions citernes, 15 balayeuses de voirie et 1000 sacs à ordures pour la collecte et le tri des ordures).

Plus de 21.000 tonnes d'ordures ont été collectées en 2017 au niveau de la Casbah, soit 50 tonnes/jour, a-t-elle rappelé. Des moyens importants ont été mobilisés pour cette opération, a affirmé à l'APS le directeur de l'environnement de la wilaya d'Alger, Derouiche Kouider, insistant sur l'importance du bénévolat et de la sensibilisation du citoyen à son rôle dans la protection de l'environnement et des sites historiques qui ne relève pas uniquement de la responsabilité des autorités.

Approchés par l'APS, les habitants de cette vieille citadelle ont salué cette initiative qui vise à soigner l'aspect esthétique des quartiers et à redonner vie à ce monument historique témoin de la Glorieuse guerre de libération nationale.

Plus de 20 associations environnementales, ainsi que des scouts musulmans algériens (SMA) ont pris part à cette campagne de nettoiement de la Casbah qui a connu une forte adhésion des différentes franges de la société civile avec une présence particulière des jeunes, en sus des agents de l'Entreprise d'hygiène Netcom, de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), de l'Entreprise "ASROUT et de l'Agence nationale des déchets (AND).