Algérie: Reddition de la famille d'un terroriste aux autorités militaires à Jijel (MDN)

La famille du terroriste "F. Salah", composée de son épouse, de son fils le terroriste "F. Oussama", d'un autre fils et de cinq filles, dont une mère de deux nourrissons, s'est rendue jeudi aux autorités militaires de la wilaya de Jijel, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts continus de l'Armée nationale populaire, la famille du terroriste +F. Salah+ qui avait rallié les groupes terroristes en 1998, s'est rendue, le jeudi 26 avril 2018, aux autorités militaires à Jijel/5ème Région militaire. La famille se compose de l'épouse du terroriste, de son fils, le terroriste +F. Oussama+, d'un (01) autre fils et de cinq (05) filles, dont une mère de deux (02) nourrissons", précise la même source.

"Après exploitation des renseignements, un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, trois (03) chargeurs et une quantité de munitions ont été récupérés et deux (02) casemates pour terroristes ont été découvertes et détruites à El-Milia dans la 5ème RM", ajoute le communiqué du MDN.

Dans un autre contexte, des détachements de l'ANP, en coordination avec les services de Douanes, ont saisi à Bordj Badji Mokhtar et In-Guezzam/6ème RM, à Souk Ahras, Tébessa et El-Tarf/ 5ème RM, "un (01) camion, 29 441 litres de carburant, cinq (05) marteaux piqueurs et une importante quantité de denrées alimentaires, tandis qu'un détachement des Garde-frontières a saisi à Nâama/2ème RM, 330 cartouches pour fusils de chasse de différents calibres", selon la même source.

"Ces résultats enregistrés confirment encore l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut commandement de l'ANP afin d'éradiquer les groupuscules terroristes et de lutter contre le crime dans toutes ses formes", conclut le communiqué du MDN.