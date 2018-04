Algérie: Tiaret - Avant-première du film documentaire sur le parcours combattant du chahid Adda Hamdani

Le film documentaire sur le parcours combattant du chahid Adda Hamdani dit "Si Othmane" a été présenté, en avant-première, jeudi à Tiaret, à l'occasion de la commémoration du 56ème anniversaire de sa mort.

Produit par l'entreprise "Frères Zerrouki" d'audiovisuel avec la contribution des directions de la culture, de la jeunesse et des sports et des moudjahidine et de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) de Tiaret, ce film évoque l'acte barbare d'assassinat du chahid Hamdani et ses compagnons d'armes par les forces coloniales françaises en les brûlants vivants.

Cette œuvre a été favorablement accueillie par l'assistance composée de membres de la famille révolutionnaire et de la famille du chahid, des autorités locale et des intellectuels qui ont pris part à la commémoration du 56ème anniversaire de la mort du chahid Adda Hamdani.

Projeté au CFPA de Tiaret baptisé en son nom, ce film est le premier d'une série de documentaires traitant de la vie de 15 martyrs de la wilaya de Tiaret, réalisés par l'entreprise d'audiovisuel "Frères Zerrouki" avec le concours de la direction de la culture et qui nécessitent un soutien matériel et la facilitation des mesures, a souligné le réalisateur, Abdelhalim Hafedh Zerrouki.

Lors de la commémoration de cet anniversaire, la famille du chahid a été honorée et le secrétaire de wilaya de l'ONM, Djelloul Chettah a, dans une intervention, rappelé les qualités du chahid.

En outre, des chants patriotiques ont été entonnés par la chorale de la maison de jeunes "Ahmed Benferhat" et une représentation théâtrale pour enfants du club rattaché au musée du moudjahid a été organisée, de même qu'une exposition de tableaux dont le portrait du chahid réalisé par le jeune artiste Fethi Medjahed qui l'a offert à la famille du chahid.

Né le 26 avril 1926 à Tiaret, Adda Hamdani a rejoint les rangs de la révolution en 1956 occupant le poste de responsable de la zone 1 de la wilaya V historique, assumant la mission de mobilisation des citoyens pour adhérer à la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) et créant le faoudj des fidaïs.

Il fut nommé responsable de l'organisation politique et administrative pour coordonner entre les postes de commande après la création de la zone 7.

Menant des opérations fidaïes, il fut arrêté en compagnie de cinq compagnons dans la commune d'Oued Lily en décembre 1959, il fut emprisonné à Tiaret puis à Oran avant d'être condamné à mort 3 fois et à la réclusion à perpétuité 2 fois.

Il créa des cellules d'organisation des détenus pour les mobiliser et observé une grève dans la prison avant que la sinistre Organisation de l'armée secrète (OAS) l'enlève de la prison d'Oran en compagnie des martyrs Aoued Bendjebbar, Houari Guerrab et Ahmed Frih et les exécute brûlés le 12 janvier 1962.