Algérie: Ligue 2 Mobilis (27e j) - ASO Chlef-MO Béjaïa en tête d'affiche

Dans cette quête, ce sont la JSMB (3e) et l'ASAM (2e) qui semblent partir avec les faveurs des pronostics, car appelées à jouer à domicile et contre des adversaires "prenables", respectivement l'Amel Boussaâda (9e) et le MC El-Eulma (13e), au moment où le CABBA (4e) devra effectuer un périlleux déplacement à Aïn Fekroune, où le Chabab local l'attend de pied ferme.

Plusieurs concurrents directs pour l'accession, dont le frère ennemi la JSM Béjaïa, l'AS Aïn M'lila et le CA Bordj Bou Arréridj, restent en effet à l'affût du moindre faux pas pour saisir leurs chances et intégrer le cercle très fermé des trois heureux élus qui accéderont en Ligue 1 l'an prochain.

