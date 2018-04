Angola: BP approuve la candidature de João Lourenço au poste de président du MPLA

Luanda — Le Bureau politique du MPLA (BP) a approuvé vendredi à Luanda la candidature de João Lourenço au poste de président du parti, succédant à José Eduardo dos Santos.

Lors d'une session ordinaire présidée par José Eduardo dos Santos, entouré de João Lourenço et d'António Paulo Kassoma, respectivement vice-président et secrétaire général du parti, le Bureau politique a approuvé le projet de résolution et le calendrier de préparation et réalisation du VI congrès extraordinaire du MPLA, qui aura lieu dans la première moitié de septembre prochain.

José Eduardo dos Santos a dirigé le MPLA depuis 1979, à la suite de la mort d'António Agostinho Neto, alors président du parti qui a dirigé l'Angola depuis le 11 novembre 1975, date de l'indépendance nationale.

11 mars, 2016, lors de l'ouverture de la 11ème session ordinaire du Comité central du Parti, le Président du MPLA avait annoncé qu'il quitterait la vie politique active en 2018, en conséquence, il n'a pas présenté sa candidature lors des élections générales 2017

Le vice-président du MPLA, João Lourenço, a été nommé à la tête de la liste du parti et a été élu président de la République. Il a été investi le 26 septembre 2017.

Au cours de la réunion, le Bureau politique a salué les progrès de la préparation des élections municipales, et a recommandé aux organisations intermédiaires du MPLA, notamment les comités provinciaux et municipaux plus d'engagement dans la mise en œuvre des tâches connexes.