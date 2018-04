Sénégal: Ligue Europa - OM/ Bouna Sarr - «Ne pas nous enflammer»

L'Olympique de Marseille a fait un grand pas vers la qualification pour la finale de la Ligue Europa en s'imposant face à Salzbourg (2-0). Dans un stade Vélodrome magnifique, Bouna Sarr et ses coéquipiers ont livré une prestation solide, évitant de prendre un but. Il faudra valider ce résultat dans une semaine en Autriche.

Bouna Sarr, le latéral droit de Marseille, ne veut pas s'enflammer après le succès contre les Autrichiens de Salzbourg.

« C'était une très belle soirée. Le but c'était de gagner ce match et de ne pas prendre ce but. C'est plutôt un bon score ce soir. On ça fait la moitié du chemin, à nous de mettre les ingrédients nécessaires au retour. On a su gérer le match, on était content de notre prestation. Il n'y a plus qu'à conclure, mais on a des choses à conclure aussi en Championnat. On se déplace à Angers dimanche, il faudra aller chercher la victoire. Dans le vestiaire il y avait de la fatigue et de la joie. Mais rien n'est fait, il reste un match retour, il va falloir être vigilant, le préparer au mieux en allant gagner à Angers », a confié le Franco-Guinéen dans des propos relayés par L'Equipe.

Les Olympiens ont les cartes en mains, la moitié du contrat a été signée. L'OM est en ballotage favorable, mais les hommes de Rudi Garcia restent prudents.

« Adil Rami nous a dit en fin de match de ne pas nous enflammer, de rester mesuré, devant les journalistes et autres. On a fait du beau travail, si on marque là-bas ça sera difficile pour eux. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester mesuré. Il reste un match, rien n'est fait C'est sûr qu'on a fait un grand pas vers la finale, mais ils vont nous attendre chez eux, ils vont tout faire pour renverser la vapeur,» a ajouté Bouna Sarr.