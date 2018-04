Burkina Faso: Hassane Bandé - Le Burkinabé s'entraîne déjà avec l'Ajax

Transféré cet hiver à l'Ajax Amsterdam mais resté terminer la saison à Malines, Hassane Bandé a effectué lundi dernier sa première séance d'entrainement avec le club néerlandais, où il sera officiellement enregistré à compter du 1er juin prochain.

L'international burkinabé n'a pas pu aider le FC Malines à se maintenir en D1 belge. Pourtant, il est une des révélations de la Jupiler Pro League cette saison. Comme sa saison en Belgique est déjà terminée, il s'entraîne depuis quelques jours avec son prochain club, l'Ajax Amsterdam.

« Je suis très content d'être à l'Ajax. Je vais travailler pour pouvoir jouer. Je prépare déjà la saison prochaine. On va travailler et j'espère que la saison prochaine (2018-2019), on va faire mieux que cette saison... », a déclaré Hassane Bandé sur le site officiel des Lanciers. Auteur de 12 buts en 27 matchs de Jupiler Pro League cette saison, l'Etalon a lui-même placé la barre à une hauteur respectable.

L'entraîneur de l'Ajax Amsterdam Eric ten Hag est en train d'apprendre à connaître l'ancien attaquant de Malines: « C'est un garçon très frivole. Il est ouvert et spontané. C'est vraiment la première impression qu'il me laisse. »

C'est le coach en personne qui désirait que le Burkinabé rejoigne les Ajacides en cette fin de saison : « C'était mon souhait dès que la compétition était finie en Belgique. J'ai alors demandé à ce qu'il vienne le plus vite possible à Amsterdam. Comme ça, il peut déjà s'habituer à l'Ajax, mais aussi aux Pays-Bas et à la langue. C'est tout bénéf pour la saison prochaine ! »

Hassane Bandé s'est entraîné une première fois avec l'Ajax Amsterdam lundi. L'attaquant du FC Malines est censé rejoindre le club néerlandais à partir du 1er juillet, date du début de son contrat, mais vu qu'il ne doit plus jouer à Malines, relégué en D1B depuis mars, il a décidé de préparer la future saison avec son nouveau club. Hassane Bandé a signé un contrat portant sur trois saisons dans le club néerlandais. L'Ajax a versé plus de 8 millions pour l'ailier du Burkina Faso.