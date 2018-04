Sénégal: Coopération - Une mission d'hommes d'affaires tunisiens attendue à Dakar

Du 1er au 4 mai 2018, Dakar accueillera une mission tunisienne de prospection multisectorielle. Cette délégation, présidée par Slim Feriani, ministre tunisien de l'Industrie et des PME, sera composée d'une quarantaine de chefs d'entreprises, représentant différents secteurs d'activité (industrie, agro-alimentaire, santé, BTP, TIC, etc.).

Cette mission de prospection est organisée conjointement par le TunisiaAfrica Business Council (TABC) et la Chambre tuniso-sénégalaise de Commerce et d'Industrie (CTSCI); le TABC étantun conseil d'affaires d'une forte notoriété à travers le continent africain, grâce à plusieurs actions réussies visant à consolider les efforts africains d'échange et de partenariat (éducation, santé, financement, etc.), et la CTSCI se présentant comme le partenaire de référence pour les hommes d'affaires souhaitant développer leurs affaires en Tunisie ou au Sénégal.

Au programme de cette mission : un Forum économique, sous le haut patronage de Moustapha Diop, ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, et aura pour thème «Sénégal-Tunisie : vers un partenariat durable», des rencontres B2B, des visites d'entreprises (Door to Door) et du Parc Industriel International de Diamniadio (P2ID), des cocktails de Networking ainsi que des visites institutionnelles pour les entreprises participantes selon leurs secteurs d'activités.

D'autre part, et à cette occasion, la délégation aura l'opportunité de rencontrer plusieurs membres du gouvernement ainsi que des décideurs de premier ordre.