Cameroun: Deux gangs de présumés braqueurs maîtrisés

Ils ont emporté la voiture de marque Toyota Rav 4, des écrans plasma, une somme de 300 000 et plusieurs autres objets. Le portrait-robot de l'un des braqueurs fait par la victime a permis à la police de retrouver le domicile d'un membre du gang et d'organiser la traque dont l'important résultat a été présenté à la presse vendredi dernier. « Nous rappelons aux populations qu'il existe un partenariat police-populations.

Ce coup de filet a été rendu possible grâce à la dénonciation faite par une dame dont la voiture avait été volée dans la nuit du 13 au 14 avril dernier par sept assaillants armés de deux pistolets automatiques et des machettes.

Le deuxième mode opératoire utilisé consistait en l'exploitation des résultats de leurs patrouilles. Ils ciblaient les victimes et les attendaient lorsqu'elles entraient dans leur domicile. Ils entraient en même temps que la victime et dépouillaient la maison.

