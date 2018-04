Cote d'Ivoire: Electricité - Un nouveau portail web pour améliorer la qualité du service

Selon le ministre du Pétrole, de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables, Thierry Tanoh, l'objectif de ce portail n'est pas de dupliquer le système des autres structures publiques et privées en matière de sensibilisation et d'information relatives à la fourniture la production et le transport de l'électricité (Anare, Cie, Ciprel etc).

Pour répondre au mieux aux besoins des consommateurs et diffuser les informations de manière efficace, le ministère du Pétrole, de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables s'est doté d'un nouveau site internet d'alerte : www.alerte-electricite.ci. La présentation de ce portail a eu lieu le vendredi 27 avril, à Abidjan Marcory.

Selon le ministre du Pétrole, de l'Energie et du Développement des énergies renouvelables, Thierry Tanoh, l'objectif de ce portail n'est pas de dupliquer le système des autres structures publiques et privées en matière de sensibilisation et d'information relatives à la fourniture, la production et le transport de l'électricité (Anare, Cie, Ciprel etc). Mais il permettra au secteur de l'énergie d'avoir un meilleur suivi qualitatif quantitatif sur la performance du secteur par rapport au retour fait par le consommateur. S'expliquant sur l'usage de ce site sur les mobiles, le ministre souligne que c'est l'une des alternatives en cas de fermeture de l'ordinateur provoquée par les coupures d'électricité.

« Notre principale mission est de protéger les intérêts des consommateurs. C'est pourquoi la mise en place d'une plateforme à la disposition des consommateurs nous procure une joie immense. Ce site est pour nous un gage de transparence et surtout un moyen stratégique de faire améliorer la qualité des prestations pour le bonheur de nos concitoyens », a indiqué Hyppolyte Ebagnitchié, directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire (Anaré). Qui a félicité le ministre pour les efforts entrepris pour mettre à la disposition des populations des outils de communications modernes.

Quant au directeur général de Côte d'Ivoire Energie, Amidou Traoré, il a réaffirmé la volonté de son institution à adhérer à cet outil qui permettra d'avoir un retour des industriels et autres partenaires sur la qualité des fournitures d'électricité. Il est rejoint par le secrétaire général de la Compagnie ivoirienne d'électricité (Cie), Emmanuel Kouadio. Pour ce dernier, même si son groupe est spécialisé dans l'exploitation des ouvrages de production, de transport,de distribution, de commercialisation, d'importation et d'exportation d'énergie électrique, il soutient cette initiative qui tend vers l'innovation, surtout que la compagnie a aussi été toujours en quête d'innovation. Il a aussi invité les acteurs de la société civile, les associations de consommateurs à s'approprier le nouvel outil afin d'en assurer une large diffusion auprès des populations.