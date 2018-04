Tunisie: «La modernité entre les deux guerres»

Ridha Kochtbene, président de l'association, est fier d'avoir concrétisé l'idée du défunt : «En fait, précise-t-il, c'est Taoufik Baccar qui est l'auteur de l'idée de ce colloque qui a germé dans son esprit en octobre 2016 et nous avons tenu bon à la réaliser afin de commémorer le 1er anniversaire de son décès, survenu le 24 avril 2017.

D'ailleurs le colloque scientifique lui est dédié». Touchant à tous les domaines, entre littérature, identité, création, arts et histoire de l'art, société, religion, politique et autres, ce colloque est sous-tendu par trois objectifs, indique Ridha Kochtbene. Le premier se focalise sur la modernité des idées, les réformes et les pratiques culturelles, syndicales et politiques à l'entre-deux-guerres, époque pleinement vécue par Taoufik Baccar, qui a influencé sa pensée et son parcours d'universitaire, de critique et d'écrivain.

Le deuxième objectif est de démontrer que le mouvement de la modernité, à cette époque, est née de la réalité tunisienne et de toute une dynamique qui a permis aux penseurs et aux créateurs tunisiens de s'ouvrir sur d'autres civilisations.

Parmi ces pionniers, citons Mahmoud Messaâdi, Tahar Haddad, Aboulkacem Chebbi, les fondateurs de la Rachidia et de la Radio tunisienne, etc.

Enfin, le troisième objectif est de montrer que la Tunisie n'a pas connu la modernité après l'Indépendance en 1956 ni après le 14 janvier 2011, mais bien avant, notamment à l'entre-deux-guerres.

«Ce colloque permettra aux jeunes de connaître pleinement l'histoire de leur pays dans l'entre-deux-guerres, et ce, dans tous les domaines politique, culturel, identitaire, sociétal et religieux», insiste le président de l'Association tunisienne pour l'éducation et la culture.

A ce colloque participeront plusieurs grandes figures universitaires et jeunes universitaires, dont Hamadi Ben Jaballah, Hamadi Samoud, Chokri Mabkhout, Slaheddine Chérif, Noureddine Dougui, Lotfi Aïssa, Ridha Tlili, Chema Mechrgui, Mohamed Garfi, Alia Nakhli, Zahia Jouirou, Kmar Ben Dana, Hajer Khanfir, Khalil Gouia, Ezzeddine Madani, Zeineb Cherni et autres.

Une exposition de photos, une quarantaine de clichés en tout, est prévue à l'espace de l'institut de la traduction.

Ainsi, l'association, qui a pris en charge l'ensemble du colloque cette année, mais ayant eu des assurances de l'aide du ministère des Affaires culturelles à l'avenir, annonce la création du colloque Taoufik Baccar pour l'éducation et la culture. Il sera organisé chaque année durant la deuxième semaine d'avril avec la contribution du ministère des Affaires culturelles et de l'Ugtt.