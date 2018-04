Tunisie: Ode à la liberté !

Le film documentaire « Pas comme des loups » du réalisateur français Vincent Pouplard, projeté dans le cadre de « Doc à Tunis », opère dans ce sens-là. La caméra du réalisateur s'attarde sur le « réel » pour ne garder que ce qui est essentiel. Au-delà des clichés, des jugements et loin des médias qui déforment afin de produire le sensationnel et inventer les clichés sulfureux.

L'histoire de «Pas comme des loups» est celle de Christopher Smith, un jeune homme de vingt ans, issu du Massachusetts, qui, du jour au lendemain, sans raison et sans prévenir quiconque, a abandonné son véhicule, les clés sur le tableau de bord, pour aller vivre dans une forêt. Poussé en cela par une insatiable faim de liberté et son incapacité à s'adapter au moule sociétal.

Vincent Pouplard a voulu filmer des comportements similaires chez deux jeunes frères jumeaux. Il s'agit de Roman et Sifredi, figures centrales d'une petite bande de jeunes qui sortent à peine de l'adolescence et vivent seuls, d'abord dans des garages, des squats et des maisons abandonnées, puis de plus en plus au sein de la nature, forêts, étangs, etc.

C'est au cours d'ateliers menés dans des centres d'insertion pour mineurs que Vincent Pouplard les a rencontrés et que sont nés, au fil de discussions, d'échanges et du temps, une relation de confiance et le projet du film.

«Les personnages ne se donnent pas facilement, ni immédiatement et c'est ce qui nous retient jusqu'au bout. Au début de "Pas comme des loups", il est clair que la forme prime parfois ce que les garçons racontent... mais ça ressemble aussi à leur comportement lorsque je les ai rencontrés. Dans la deuxième partie du film, ils se stabilisent dans leur positionnement dans la vie. Il y a cette volonté d'être ermite moderne, de s'éloigner du monde et d'eux-mêmes d'une certaine manière.

Quand je les ai connus, ils étaient sous l'influence de tellement de choses et de personnes. Puis, avec ce retrait volontaire du monde, ils se sont construits et ont été plus sûrs d'eux... Alors, peut-être que mon film a en quelque sorte épousé le même parcours», déclarait Vincent Pouplard lors d'un entretien.

Les deux garçons sont un peu comme Remus et Romulus, les légendaires fondateurs de Rome, ces jumeaux abandonnés et nourris par une louve. Au fur et à mesure que le film avance, on apprend à les connaître.

Les deux jeunes « marginaux » ont un discours, une énergie, un aplomb, une relation de compétition et d'amour fraternel qui laissent penser qu'ils pourraient, eux aussi, être les fondateurs d'un monde nouveau, aux marges de la ville.

A travers son film, Vincent Poulpard œuvre en faveur d'une réhabilitation de la figure du «rebelle», il donne la parole à ces jeunes, il les suit dans leur quête de liberté, leur seul refuge. Il en résulte un documentaire vibrant, touchant et attachant !